México vs. Japón: hora de EE.UU. y cómo ver en vivo el partido amistoso de fecha FIFA

Como parte de los partidos de preparación para el Mundial 2026, México enfrentará a Japón, selección que ya obtuvo su boleto directo para la Copa Mundial de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación), que tendrá como sede a México, Estados Unidos y Canadá.

Por ser uno de los anfitriones, México tiene asegurada su participación en el máximo torneo varonil, además de mantener un buen momento tras coronarse en la Copa Oro 2025, al vencer en la final a la selección de las barras y las estrellas.

En tanto, Japón fue el primer clasificado de su confederación, tras obtener el pase en marzo de 2025, aunque aún restan dos rondas eliminatorias en Asia, previstas para octubre y noviembre de este año.

A qué hora y dónde ver el partido México vs Japón en Estados Unidos

El partido entre las selecciones de México y Japón se jugará el sábado 6 de septiembre de 2025, en el Oakland-Alameda County Coliseum, en California, a las 22.00 (tiempo del este).

La foto del miércoles 11 de junio de 2025 muestra el estadio Azteca en Ciudad de México (AP Foto/Fernando Llano) Fernando Llano - AP

Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo en Estados Unidos por medio de TUDN o Univision en DirecTV (prueba gratuita), FOX Deportes y Fubo (prueba gratuita), de acuerdo con Sporting News.

Cómo llegan México y Japón al partido amistoso

El Oakland-Alameda County Coliseum es un estadio en el que la selección mexicana no jugaba desde 2011, y que en esta ocasión será la sede del partido amistoso ante la escuadra de Japón, en la fecha FIFA.

México se coronó en la Copa Oro 2025 (X @miseleccion)

México llega a este encuentro con una racha victoriosa, tras imponerse en la Copa Oro 2025 y refrendar su título regional al vencer en la final al equipo local, Estados Unidos.

Además, al ser uno de los anfitriones del Mundial 2026, tiene asegurado su pase y será sede del partido inaugural, programado para el 11 de junio en la Ciudad de México.

Por su parte, Japón fue el primer clasificado de Asia a la justa mundialista, tras asegurar su cupo directo en marzo de 2025, después de tres rondas eliminatorias en su confederación, que aún no concluyen.

Sin nada que perder, los nipones aprovecharán este encuentro amistoso para medirse con un posible rival en el Mundial 2026, ensayar estrategias y experimentar en busca de mejores resultados.

Alineaciones de México y Japón para la fecha FIFA

Aunque aún no están definidas las alineaciones oficiales para el partido entre México y Japón de la fecha FIFA, las posibles formaciones para este duelo podrían ser las siguientes, según Sports Illustrated:

México: Luis Malagón, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Edson Álvarez, Marcel Ruiz, Carlos Rodríguez, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Alexis Vega.

Japón: Keisuke Osako, Yuto Nagatomo, Hayato Araki, Ko Itakura, Tomoya Ando, Wataru Endo, Ayumu Seko, Taiki Sekine, Takefusa Kubo, Shuto Machino y Kaoru Mitoma.

Equipos que ya clasificaron al Mundial 2026

Aunque aún faltan fases eliminatorias por concluir en distintas regiones del mundo, varias selecciones ya aseguraron su pase directo al Mundial 2026, además de los países anfitriones:

México sería el país que albergaría los partidos de repechaje hacia el Mundial 2026 (fifa.com)

Anfitriones

México

AFC (Asia)

Japón

Irán

Uzbekistán

Corea del Sur

Jordania

Australia

CONMEBOL (Sudamérica)

Argentina

Brasil

Ecuador

Uruguay

Paraguay

Colombia

OFC (Oceanía)