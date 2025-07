“Denegada”: es una reconocida influencer en México y asegura que EE.UU. le rechazó la visa “por discriminación”

La influencer Paolita Suárez reveló que su trámite para obtener una visa de turista en Estados Unidos fue rechazado sin que le dieran explicaciones. Tanto ella como la cantante y actriz Wendy Guevara sospechan que podría haberse tratado de un gesto “discriminatorio”. Sin embargo, las autoridades migratorias no han emitido ninguna declaración al respecto.

Paolita Suárez relató cómo le negaron la visa de turista para Estados Unidos

Paolita Suárez, integrante del proyecto artístico “Las Perdidas”, reveló a la presentadora Karla Díaz en el programa de Youtube Pinky Promise, que hace unos meses intentó tramitar su visa de turista. Ella estaba segura de que no habría problemas con el trámite porque ya tiene casa y vehículo propios, así como comprobantes de ingresos.

Paolita Visa Negada

La influencer estaba segura de que le aprobarían el trámite, ya que tenía pruebas suficientes para asegurar que no pretendía quedarse en el país.

Al llegar a su cita, notó que uno de los trabajadores en ventanilla la miró de forma extraña. La influencer en ese momento pensó: “Si me toca con este no me la va a dar”. Cuando avanzó la fila y llegó el turno de Paolita Suárez, le indicaron que debía pasar con el empleado que la miró antes.

“En cuanto llegué con él, nada más me dijo: ‘¿A qué vas para allá?’. Ya iba muy preparada porque ya ves que te preparan para una cita. Entonces nada más se le quedó viendo a la pantalla. No duró ni 15 segundos y me dice: ‘Tu visa ha sido denegada’. Fue lo único que me preguntó”.

“Las Perdidas” revelan cómo fue su trámite de la visa y sospechan de un caso de discriminación

Wendy Guevara, también influencer y amiga de la Paolita Suárez, contó que ella es la única de “Las Perdidas” que da shows en Estados Unidos. Esto porque solo ella tiene visa de trabajo y de turista.

Y agregó que Karina Torres acaba de recibir su visa de turista y comenzará el trámite del documento necesario para trabajar en Estados Unidos.

La influencer asegura que la negativa de su visado se pudo estar influenciado por el clima político y las restricciones de derechos a la comunidad transgénero. Foto: Instagram @paolitasuarez28

Paolita Suárez, señaló que el rechazo se pudo deber a la edad del hombre que la atendió, al clima político actual en Estados Unidos, así como a las restricciones de derechos y permisos para las personas transgénero en la administración Trump.

Durante su campaña presidencial a finales de 2024, el presidente Donald Trump declaró durante su discurso en Arizona: “Con un trazo de mi pluma, desde el día uno, vamos a detener la locura transgénero. Firmaré órdenes ejecutivas para terminar con la mutilación sexual infantil, sacar a los transgéneros del Ejército y de nuestras escuelas. Y vamos a sacar a los hombres de los deportes femeninos”.

De acuerdo con Human Rights Campaign, en EE.UU. existen 300 mil personas trans entre los 13 y 17 años. Un 40,1% de ellos viven en los 27 estados que han prohibido servicios de afirmación de género.

Según una encuesta de The Williams Institute, en Estados Unidos viven 1,6 millones de personas trans mayores de 13 años.

Quién es Paolita Suárez, la influencer mexicana

Paolita Suárez comenzó su carrera como figura pública sin que ella lo buscara. En 2017, Wendy Guevara compartió un video de ellas juntas en un cerro, donde relataron que sus acompañantes las habían abandonado y que se encontraban perdidas.

Como detalló Excelsior, el video de las dos amigas se volvió viral en redes sociales en cuestión de semanas. Guevara y Suárez pasaron a ser conocidas como “Las Perdidas”.

El grupo de “Las Perdidas” creció con la llegada de Karina Torres y Kimberly “la más preciosa”. Las cuatro influencers también se volvieron referentes de la comunidad LGBTQ+ porque todas son mujeres trans que alcanzaron la fama en México.

Paolita Suárez cuenta con 2,8 millones de seguidores en Instagram y poco más de 1 millón de suscriptores en YouTube.