Es cubana, emigró a EE.UU. y creó un negocio exitoso que emplea migrantes: hasta los famosos la contratan

La cubana Katherin Fernández emigró en 2012 a Estados Unidos, junto a su marido. Sin manejar bien el idioma, la latina se encontraba en una situación económica difícil hasta que dio con una gran idea: construir armarios a medida. Así nació Closet Detail, la reconocida empresa de diseño de vestidores y espacios que hoy emplea a migrantes y es elegida por varios famosos.

La historia de Katherin Fernández, la cubana detrás de Closet Detail

En 2017, Katherin Fernández y su marido llegaban a fin de mes con el dinero justo. La latina había tenido múltiples empleos en supermercados, negocios de zapatos, restaurantes y hasta había trabajado en un acuario. Mientras que su esposo hacía trabajos de carpintería. Su fortuna cambió cuando aceptaron el desafío de construir un mueble para un familiar.

Katherin Fernández creó en 2017 Closet Detail, la exitosa empresa dedicada al armado de vestidores y clósets Cortesia

“Mi esposo tenía muchas habilidades en el mundo de la construcción y tenía un poco de conocimientos acerca de cómo instalar closets. A mí toda la vida me ha gustado dibujar y diseñar. Nunca lo estudié, pero siempre fue una pasión para mí. Unimos estas dos cosas y surgió la idea de probar con closets”, contaba en una entrevista exclusiva con LA NACION en 2023.

Así nació Closet Detail, aunque el comienzo no fue fácil. “Tuvimos perdidas en ese trabajo porque yo no tenía ni idea de cuánto costaba un material, no hubo ganancias, pero esa persona me fue trayendo otra persona porque quedó contenta”, reveló recientemente en diálogo con Univisión.

Según contó, la hoy empresaria salía de su casa a las 7 hs (hora local) y regresaba a la medianoche durante todos los días de la semana para buscar clientes y visitar condominios. Sin mucha experiencia, la cubana se enfrentó a personas amables y otras muy exigentes, mientras encontraba su camino en el mundo del diseño de interiores.

Las redes sociales fueron una de las claves en el éxito de la empresaria cubana

Caracterizada por su perseverancia, además del boca en boca y de tocar puertas, la cubana le escribía a las celebridades en redes sociales para ofrecerles su trabajo. “Escribí cientos de mensajes a famosos e influencers para que me permitieran diseñar sus clósets. Yo sabía que esa era la llegada que necesitaba para que después muchos más me pidieran el suyo”, contó.

Si bien al principio no respondieron, eventualmente logró cerrar un trabajo. Hoy ha creado closets y reformas de interiores para varios famosos como Marc Anthony, Ozuna, Lele Pons, Alexander Delgado Hernández, Alicia Machado, Rashel Díaz, María Celeste Arrarás, Alexis Valdés, Adamari López, Norkis Batista, Daniela Di Giacomo, Jacob Forever y muchos otros.

Katherin Fernández comenzó escribiéndole a famosos y así ganó popularidad en el ambiente de diseño de interiores

El éxito de una empresa que le da trabajo a migrantes

La empresaria cubana hoy tiene más de 570 mil seguidores en Instagram, muchos de la comunidad hispana. En redes, además de mostrar su trabajo, brinda consejos de diseño y de organización para placares, vestidores y espacios de interior. Ante el gran crecimiento de pedidos, dejó de trabajar solo con su marido y actualmente emplea a alrededor de 30 personas, y gran parte de ellas son migrantes.

Katherin Fernández fundó la exitosa empresa Closet Detail en EE.UU.

Además, Closet Detail ya no solo se encarga de remodelar vestidores, sino que también renuevan cocinas, oficinas, bibliotecas, habitaciones de descanso y hasta colocan vinotecas de pared.