Fernando Valenzuela, el latino que triunfó en EE.UU. y por el que California nombró un día en su honor

Fernando Valenzuela es recordado como uno de los jugadores latinos más importantes en la historia de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés). Ícono de los inmigrantes hispanos en Estados Unidos y embajador del deporte, su legado trascendió el diamante. El “Toro” falleció el 22 de octubre de 2024, dejó un vacío entre sus seguidores, pero también un ejemplo de superación y orgullo para las comunidades mexicanas y latinas en Norteamérica.

Quién era Fernando Valenzuela, el lanzador mexicano más importante en la MLB

Fernando Valenzuela Anguamea nació el 1 de noviembre de 1960 en Etchohuaquila, un pequeño poblado del municipio de Navojoa, en el estado de Sonora. Fue el menor de los 12 hijos de una familia campesina integrada por Avelino Valenzuela y Hermenegilda Anguamea. Desde niño mostró su talento con la pelota y el guante, al grado de destacar en ligas locales, de acuerdo con la MLB.

Fernando Valenzuela comenzó su carrera profesional a los 17 años (milb.com)

En 1977, con apenas 17 años, participó en un Juego de Estrellas en el norte de México, donde fue nombrado jugador más valioso. Ese mismo año debutó como profesional en el Torneo Nacional de Primera Fuerza en La Paz, Baja California Sur, y posteriormente pasó a la Liga Central con los Cafeteros de Tepic.

Con la absorción de la Liga Central por la Liga Mexicana de Béisbol (LMB, por sus siglas en español), Valenzuela fue contratado por los Ángeles de Puebla. A los 18 años debutó en la liga con los Tigres de Yucatán, equipo al que llegó en calidad de préstamo.

Valenzuela llega a la MLB con los Dodgers

En 1979, el cazatalentos de los Dodgers de Los Ángeles, Camilo “Corito” Varona, quedó impresionado con las habilidades del zurdo sonorense. Ese mismo año el equipo angelino lo firmó por una transacción de US$175.000. El “Toro” recibió el sueldo mínimo permitido en esa época, US$32.500, para comenzar su aventura en la Gran Carpa.

Fernando Valenzuela fue el lanzador mexicano más importante en la MLB (milb.com)

En Los Ángeles, Valenzuela aprendió de su compañero Bobby Castillo a lanzar el famoso tirabuzón (screwball, en inglés), un lanzamiento que lo catapultó a la fama. En apenas cuatro años pasó de relevista a ser considerado una de las grandes figuras de la liga.

La temporada de 1981 fue la más memorable de su carrera. En ese año obtuvo múltiples reconocimientos: Novato del Año en la Liga Nacional, el Cy Young Award como mejor lanzador, el Bate de Plata, además de ser elegido All-Star. A todo esto se sumó su papel fundamental para llevar a los Dodgers al título de la Serie Mundial, en la que derrotaron a los Yankees de Nueva York.

Ese año nació la llamada “Fernandomanía”, un fenómeno que desbordó estadios, aumentó las transmisiones en español en California y reforzó la conexión entre la comunidad mexicano-estadounidense y el béisbol. Valenzuela es, hasta la fecha, el único mexicano en iniciar, lanzar completo y ganar un juego de Serie Mundial.

California declara el Día de Fernando Valenzuela

El impacto de Valenzuela trascendió el ámbito deportivo. Durante la década de 1980, se convirtió en un símbolo de orgullo para los latinos en California, un estado marcado por tensiones con la comunidad mexicana tras el desalojo forzoso de familias en Chavez Ravine, zona donde se construyó el Dodger Stadium. Su figura ayudó a sanar heridas y a acercar nuevamente al béisbol con los hispanos, de acuerdo con ABC.

Fernando Valenzuela generó un gran impacto en la comunidad migrante en Estados Unidos (milb.com)

Tras su muerte en 2024, múltiples homenajes recordaron su carrera y su aporte cultural. El estado de California declaró el 1 de noviembre como el Día de Fernando Valenzuela, en conmemoración de su cumpleaños y como reconocimiento a su influencia positiva en la comunidad latina.

Un año antes, en agosto de 2023, el Concejo de Los Ángeles ya había proclamado el Día de Fernando Valenzuela en la ciudad, ratificando el lugar que ocupa en la memoria colectiva.