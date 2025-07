Fue estrella de un reality y lo deportaron hace 10 años, pero ahora le ruega a Trump que le permita volver por sus hijas

Uno de los exmiembros del programa Real Housewives of New Jersey fue separado de sus cuatro hijas desde hace casi 10 años tras ser deportado de Estados Unidos luego de que fuera acusado por un cargo federal. Se llama Joe Giudice y ahora le suplica al presidente Donald Trump que lo perdone para que pueda obtener la nacionalidad estadounidense y regresar a casa.

Joe Giudice pide a indulto a Trump para volver a Estados Unidos y ver a sus hijas

Joe Giudice, originario de Italia y con 53 años de edad, exestrella del reality Real Housewives of New Jersey, pidió al presidente Trump una segunda oportunidad para regresar a EE.UU. luego de ser deportado hace casi una década del país acusado de fraude.

La exestrella de televisión reveló en un post de IG que le pidió a Trump una segunda oportunidad

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Giudice pidió el gesto para poder ver a Gia, Gabriella, Audriana y Milania, las hijas que tuvo con su exesposa Teresa Giudice.

“Soy Giudice. Cumplí mi condena y me deportaron de Estados Unidos hace casi una década. Me crié en Nueva Jersey, soy padre de cuatro hijas maravillosas y solo quiero que me permitan visitarlas de nuevo”, publicó en redes sociales. “Presidente Trump, lo respeto y le pido una segunda oportunidad”.

En las redes, muchos apoyan el pedido y consideraron que, si las estrellas de Chrisley Knows Best, Todd Chrisley y su esposa Julie Chrisley, recibieron indultos por parte de Trump, Joe Giudice también debería, con este criterio, recibir el perdón. Pero muchos otros no están de acuerdo, porque el los agentes de inmigración en EE.UU. han detenido y expulsado a personas sin ningún tipo de antecedentes, que no es el caso del famoso.

Por qué deportaron a Joe Giudice de Estados Unidos

People recordó que, en 2013, Teresa y Joe Giudice fueron acusados por autoridades de Estados Unidos por fraude federal con una pena de alrededor de cuatro años y se turnaron para cumplir la condena.

Teresa Giudice, entonces esposa del italiano, pasó 11 meses en prisión. Joe, en tanto, cumplió una condena de 41 meses. Al salir de la cárcel, en 2019, fue deportado a su país natal y luego se mudó a las Bahamas.

Segundo intento de Joe Giudice para recibir el indulto de Trump

En 2019, durante el primer mandato de Donald Trump, Joe Giudice intentó obtener el indulto del Republicano, aunque el mandatario de Estados Unidos nunca lo consideró.

“Esto no ha llegado a la Casa Blanca”, dijo entonces una fuente oficial consultada por People. “Si valiera la pena, por el fondo, esto sería algo. Pero solo porque (la familia Giudice) lo pide. Miles de personas han intentado presentar casos por diferentes medios. La gran mayoría no puede justificar la decisión”.

Ahora, a principios de 2025, Joe volvió a considerar la posibilidad de que el presidente Trump le otorgara el perdón y pueda regresar a Estados Unidos a ver a sus hijas; incluso aseguró a la publicación que contrató a una abogada que ya trabaja en ello.

Junto a su exesposa, Joe compartió parte de su condena por fraude Instagram/@joegiudice

“Me presenté en la embajada de Estados Unidos y me negaron la entrada, porque supongo que soy un gran delincuente”, aseguró la exestrella de televisión en diálogo con su exesposa Teresa, en su podcast Turning The Tables. “Cuando conocí a Donald Trump fue muy amable conmigo. Yo fui muy amable con él cuando estuvimos en su programa. No sé, creo que debería recuperarme”.