¿Regresa a casa el Chapito?: la razón por la que cerrarán el caso hijo del Chapo Guzmán en Nueva York

Previo a su audiencia en una corte de Illinois, la Fiscalía de Nueva York cerrará el caso de Ovidio Guzmán López, hijo del exlíder del Cartel de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán; aunque el caso continuará en Chicago.

De acuerdo con el diario Milenio, la razón por la que la Fiscalía neoyorquina decidió cerrar el caso del Ratón, como también se le conoce a Ovidio Guzmán, es porque el narcotraficante presuntamente se declarará culpable de varios cargos federales, luego de trasladarlo a una corte de Illinois.

Ovidio Guzmán en el avión que lo llevó a Estados Unidos. X/@DEREKMALTZ_SR

“Yo, Ovidio Guzmán López, el acusado, he sido informado de que existe una acusación formal pendiente en mi contra en el caso antes mencionado. Deseo declararme culpable del delito que se me imputa para permitir la resolución del caso en el Distrito Norte de Illinois, donde me encuentro actualmente detenido, y renuncio a un juicio en el distrito previamente mencionado", se lee en la declaración del exlíder de Los Chapitos, según el medio.

Desde el 1 de julio, un aviso en Nueva York establecía que el narcotraficante planeaba declararse culpable en su audiencia programada en Illinois el próximo 9 de julio, a las 11 hs. El acuerdo de culpabilidad debe presentarse al menos tres días antes de la cita judicial, recoge Latin Times.

Desde la captura de su padre en 2016, tanto Ovidio como su hermano Joaquín Guzmán López supuestamente se hicieron cargo del Cartel de Sinaloa, en conjunto con sus medios hermanos Archivaldo Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, quienes formaron la facción denominada Los Chapitos.

Esa célula del grupo del crimen organizado supuestamente supervisa las operaciones de producción y tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

Captura y “traición” de Ovidio Guzmán al Cartel de Sinaloa

El Ratón fue capturado durante un operativo en enero de 2023, en territorio mexicano, y extraditado a Estados Unidos en septiembre del mismo año. En un inicio, la Corte de Distrito del Sur de Nueva York llevaba el caso del narcotraficante, quien está acusado de seis delitos federales como conspiración para importar fentanilo, participación en una empresa criminal continua, tráfico de fentanilo, posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos explosivos, así como lavado de dinero, según el medio estadounidense.

Se cree que Ovidio Guzmán está colaborando con autoridades estadounidenses para detener a más capos Homeland Security Investigations

Sin embargo, desde su extradición al país norteamericano, el equipo legal de Guzmán López habría trabajado con fiscales estadounidenses para negociar un acuerdo con el que podría reducir su sentencia y ofrecer protección a sus familiares a cambio de información sobre el Cartel de Sinaloa y grupos rivales.

Asimismo, se especulaba que tanto Ovidio como su hermano Joaquín, conocido como El Güero, cooperan bajo la sección 5K1.1 de las Directrices Federales de Sentencia de Estados Unidos, que permite reducciones de sentencias si se brinda “información sustancial” al gobierno. Los beneficios pueden incluir sentencias más cortas, reubicación bajo el programa de protección de testigos y condiciones penitenciarias más laxas.

Extradiciones por caso del hijo del Chapo Guzmán

Como parte del acuerdo negociado entre autoridades estadounidenses y mexicanas en el caso de Ovidio Guzmán, en febrero de 2025, México extraditó a 29 criminales al país vecino, de los cuales, 17 están relacionados con la familia Guzmán.

Asimismo, entre los criminales se encontraba Rafael Caro Quintero, llamado el narco de narcos y exfundador del antiguo Cartel de Guadalajara, junto con los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, fundadores del Cartel de los Zetas, según BBC.

El otro gran capo del cartel de Sinaloa, El Chapo Guzmán, fue sentenciado a cadena perpetua en EE.UU. en 2019

Se espera que Ovidio Guzmán regrese a los tribunales en Illinois el próximo 15 de julio para revisar los avances de su caso.