Es estrella de un reality en EE.UU., la deportación de su padre marcó su vida y ahora quiere ayudar a otros

Gia Giudice es la hija mayor de una estrella de Real Housewives of New Jersey, Teresa Giudice, y saltó a la fama por sus diferentes intervenciones en el reality. Esta vez se volvió noticia por una situación diferente. A través de redes sociales, la también influencer compartió uno de sus logros con mayor significado: comenzará a trabajar para una importante firma de inmigración, por una buena causa.

En su cuenta de TikTok, la especialista en leyes Kathleen Martínez, que tiene presencia en casi todo Estados Unidos, anunció la incorporación de Gia, de 22 años, a su equipo: “Nunca van a adivinar a quién acabo de contratar”, escribió. Además, junto a una foto de la joven, dijo. “La próxima generación”. Martínez no midió los elogios e incluso dejó uno más en la sección de comentarios. “Ella quiere ayudar a los inmigrantes más de lo que la gente se da cuenta. Su corazón es grande para eso”.

La abogada Kathleen Martínez anunció a Gia como su nueva pasante

Por su parte, la hija de Teresa Giudice también replicó el post y se inundó de mensajes de felicitación, entre los que destacó el de su padrastro, Luis “Louie” Ruelas, quien le dijo: “Superorgulloso de ti”. La estrella de Real Housewives of New Jersey tiene una buena razón para sumarse a su nuevo trabajo. Recientemente, reveló que terminaría su licenciatura en la Universidad de Rutgers para después asistir a la escuela de leyes. Según Gia, su anhelo llegó porque su padre, Joe, Giudice, fue deportado de Estados Unidos en 2019.

Ese proceso, confesó, fue complejo. Giudice, de 50 años, tuvo que cumplir primero una condena de 41 meses en prisión por fraude y fue puesto bajo custodia del ICE por siete meses. Posteriormente, lo deportaron a Italia. Aun sin poder regresar a Estados Unidos, el hombre se instaló en Las Bahamas, donde sus hijas lo visitan. De acuerdo con el reporte de E News!, a finales de 2021 comenzó su proceso legal para regresar al país. Teresa Giudice, mientras tanto, cumplió una condena de 11 meses del total de 15.

Gia Giudice tomó una importante decisión profesional luego de ver las consecuencias legales que tuvieron los integrantes de su familia _giagiudice

“Toda mi experiencia me influyó, sinceramente, para mejor. Solo quiero ayudar a las familias y ser capaz de estar allí para ellos y ayudar a los niños, sobre todo”, añadió la joven durante un episodio de Watch What Happens Live con Andy Cohen en 2021. Su deseo por la abogacía proviene de las experiencias de sus padres con el sistema migratorio y legal.

El mes pasado, Gia había manifestado sus objetivos profesionales en una entrevista con BravoTv. “Cuando me gradúe, perseguiré mi sueño de estudiar derecho. Mi esperanza para el futuro es convertirme en una abogada de éxito y tener un negocio de ropa”. De esta manera, la joven comenzará a trabajar en el despacho como pasante.

En cuanto a su padre, también comentó que estaba bien. “Trabaja con una empresa de construcción en las Bahamas. Estamos felices por él”, comentó. En medio de toda la polémica, Joe Giudice intentó evadir la sentencia, pero sus intentos no resultaron. En ese momento, Gia le pidió al entonces presidente Donald Trump que anulara la deportación.

Las consecuencias las resintió la familia entera, ya que el matrimonio se desmoronó. Teresa y Joe Giudice se separaron en diciembre de 2019, tras 20 años casados y cuatro hijas: Gia, Gabriella, de 18 años, Milania, de 16, y Audriana, de 13.

El año pasado, la celebridad del reality, de 50 años, se casó con Luis Ruelas. La próxima temporada de The Real Housewives of New Jersey se estrena el 7 de febrero.

