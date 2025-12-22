Fue un famoso actor de Nickelodeon y preocupó a sus fans tras ser filmado en las calles de California: “Necesita atención médica”

Una exestrella de Nickelodeon fue encontrada en las calles de Los Ángeles. Se trata de Tylor Chase, quien interpretó a Martin Qwerly en la serie de Ned’s Declassified School Survival Guide en la década de 2000.

El video de Tylor Chase que generó revuelo en redes sociales

Las imágenes de Chase fueron publicadas por una usuaria en TikTok. En el video, se escucha a una mujer preguntándole si había actuado en Disney o Nickelodeon.

Dom Lucre Breaker Of Narratives On X

Al confirmarle el canal en donde participó, añadió que participó en la serie protagonizada por Devon Werkheiser. “Oh, sí, tú eres ese chico”, respondió la fan, mientras Chase le decía su nombre completo.

El video generó preocupación por Tylor y luego fue discutido por sus Werkheiser y los otros coprotagonistas Daniel Curtis Lee y Lindsey Shaw en el podcast Ned’s Declassified Podcast Survival Guide a fines de septiembre.

“A principios de esta semana recibí una mala noticia sobre nuestro querido amigo Tylor Chase. Fue muy difícil de procesar para mí”, señaló Daniel.

Luego agregó: “Cuando lo vi por primera vez, me enojé porque pensé: ¿por qué poner una cámara en la cara de alguien en tiempos difíciles? . Al principio no quería creerlo. Pensé: ‘Oh, simplemente lo atraparon en un mal momento’. Pero luego vi otros videos, y parece que un hermano está pasando por algo difícil. Creo firmemente que puede recuperarse, pero eso también es una ilusión mía".

Curtis Lee aseguró que tenía ganas de verlo sin afectarlo de alguna manera. Lindsay también se mostró dispuesta a ayudarlo e intentar retomar contacto con él.

Chase ha sido captado en otras oportunidades en las calles de California X/@updatecharts

“No se puede hacer mucho, pero me encantaría ir a hablar con él, quererlo y mirarlo a los ojos. Extraño a Tylor, lo quiero muchísimo”, dijo Shaw.

La reacción de su madre a la situación de Tylor

Después de que el video se hiciera viral, una tiktoker creó un GoFundMe para ayudarlo. Sin embargo, su madre le pidió que lo cerrara de manera inmediata.

La madre le comunicó a la creadora del GoFundMe que su hijo necesita atención médica TikTok/@lethallalli

“Tylor necesita atención médica, no dinero. Pero lo rechaza. Agradezco tu esfuerzo, pero el dinero no lo beneficiará”, dijo su madre, a lo que agregó: “Le he comprado varios teléfonos, pero los pierde en uno o dos días. No puede administrar sus medicamentos, él solo”, agregó.

Frente a este pedido, la página en GoFundMe fue detenida y la tiktoker comunicó a sus seguidores que ya no aceptaría más donaciones, aunque señaló que podría reunirse con la madre del actor para entregarle lo ya recaudado.

La historia de Tylor Chase en Hollywood

Tylor nació el 6 de septiembre de 1989 en Arizona. Es reconocido por sus actuaciones en Good Time Max (2007), Everybody Hates Chris (2005) y Ned’s Declassified School Survival Guide (2004), según consignó IMDb.

En la serie de Nickelodeon interpretó a Martin Qwerly, un estudiante competitivo e hiperactivo. Su personaje fue recurrente a lo largo de las tres temporadas.