Fue uno de los talentos más queridos de Televisa, pero “dejó” la fama para migrar a EE.UU.: así luce en la actualidad

Anaís Salazar, la famosa actriz y presentadora de televisión originaria de México, decidió dejar atrás su trabajo al frente de uno de los programas matutinos más importantes del país para mudarse a Los Ángeles, en Estados Unidos. Actualmente, cuenta con casi un millón de seguidores en sus redes sociales, donde comparte sus nuevos proyectos y cómo vive en la actualidad.

De actriz y presentadora de Televisa a migrar a EE.UU. en busca de nuevos proyectos

Del año 2003 al 2006 Anaís Salazar se convirtió en presentadora del programa matutino Hoy (Televisa), en donde compartió pantalla con otros grandes famosos de la televisión mexicana, como Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Raúl Araiza, entre otros.

La cantante María José y la presentadora Anaís Salazar comparte cómo es su vida en Estados Unidios (Instagram/@oficialanais)

La famosa cuenta con una gran belleza y simpatía que rápidamente le ayudó a ganarse el cariño del público. Pese a haber abandonado su fama en México, la actriz persiguió el éxito en el país norteamericano.

Su carrera continuó en la Ciudad de las Estrellas como conductora de televisión y como locutora de radio. Además de crear el podcast Sin Pelos En La Lengua hasta 2023, en donde compartía créditos con Armida y Elisa Bazaldua.

Como madre de familia, Anaís comparte actualizaciones de su vida a través de su cuenta de Instagram, en donde muestra su pasión por los viajes, así como entrevistas con grandes artistas de habla hispana.

Anaís Salazar regresó a México en 2023, luego de 17 años de ausencia y se reunió con sus antiguos compañeros en el 25 aniversario del programa Hoy, aunque actualmente vive en la ciudad de Los Ángeles, California.

Así luce Anaís Salazar en la actualidad

Actualmente, la actriz es presentadora en el programa Vision Latina Famosos (Visión Latina), un proyecto que aborda temas de espectáculos, farándula y entretenimiento.

Anais Salazar, conductora y presentadora mexicana, comparte su día a día en sus redes sociales (Instagram/@oficialanais)

En esta producción, la querida conductora ha tenido la oportunidad de entrevistar a grandes figuras del mundo del espectáculo, como a la cantante María José, al reconocido Alex Lora, vocalista de la agrupación El Tri, entre otros artistas.

Anais Salazar también es cantante y lanzó un sencillo de su autoría titulado Haría Lo Que Fuera, disponible en Spotify.

En sus publicaciones en redes sociales, la famosa suele compartir algunos detalles de su día a día, así como videos en los que muestra su sentido del humor, pero principalmente noticias relacionadas con su trabajo y su vida como figura pública.

Pese a haber renunciado a lo que había construido en Hoy con su audiencia mexicana, actualmente cuenta con casi 600 mil seguidores en su cuenta de Instagram y con poco menos de un millón en su perfil de Facebook.

La larga trayectoria de Anaís Salazar como actriz y presentadora

La presentadora y actriz tiene 51 años de edad y nació en Culiacán, Sinaloa, ciudad en la que estudiaba la licenciatura en derecho, aunque poco tiempo después renunció a su carrera profesional para dedicarse a la actuación, según Famous Birthdays.

Ana Isabel Salazar, su nombre real, mantiene su vida personal en privado, aunque se sabe que tiene varios hijos. En cuanto a su carrera como intérprete, participó en al menos 15 telenovelas.

Algunas de las producciones más destacadas en donde actuó son Huracán, La Fea Más Bella, Tú y Yo, El Privilegio de Amar y La Que No Podía Amar, ambas producidas por Televisa.

La famosa también fue protagonista de algunos videos musicales, como Evil Woman Blues, Rocky Milino Jr., aunque su proyecto más reconocido en México fue el de Hoy, en el que compartió pantalla con la también actriz Laura Flores.

Más recientemente, estuvo involucrada en diferentes series de televisión, como en capítulos de La Rosa de Guadalupe, Mujeres Asesinas, Camaleones, Vecinos, igualmente producidas por Televisa.

Según IMDB, su último proyecto como actriz fue en el 2015, cuando formó parte del cortometraje Macha, desde entonces ha permanecido como presentadora de televisión y creadora de contenido para sus redes sociales.