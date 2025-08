Fue una de las periodistas más populares de Televisa y ahora sorprende al aparecer en Florida para Telemundo

La periodista Paola Rojas fue una de las figuras más destacadas de Televisa, hasta que en 2024 sorprendió al público al anunciar que dejaba sus programas en la televisora tras 28 años. En días recientes sorprendió a la audiencia al aparecer en la pantalla de Telemundo, lo que desató rumores sobre una posible contratación en Estados Unidos.

Paola Rojas aclara si se muda a EE.UU para trabajar en Telemundo

El pasado miércoles, la conductora mexicana reveló a través de su cuenta de Instagram que viajó a Miami, Florida, para participar como conductora para el programa Al Rojo Vivo de Telemundo.

Su aparición rápidamente acaparó la atención, por lo que ella misma tuvo que aclarar si se trataba de un proyecto que la llevaría a mudarse a Estados Unidos.

El mensaje de la periodista mexicana Paola Rojas desde EE.UU.

En el video publicado, la periodista mexicana aclaró las circunstancias de su participación en el programa al asegurar que solo se trataba de una invitación temporal y que pronto regresaría a México.

“Me da muchísimo gusto saludarlos, sobre todo a aquellos que me han visto acá en Estados Unidos. Quiero agradecer al equipo de Al Rojo Vivo en Telemundo por recibirme así de lindo", dijo Paola Rojas en la grabación.

En las últimas semanas, la comunicadora estuvo con varios compromisos de trabajo, ya que a pesar de estar en EE.UU. aún se mantiene al frente de su noticiero De Pisa y Corre para Imagen Televisión en México. Por las tardes estuvo al frente del programa de Telemundo, por lo que incluso bromeó sobre que no tuvo tiempo de disfrutar de Miami en su viaje.

El motivo de la periodista para no establecerse en EE.UU.

Paola Rojas dejó en claro que no tiene un compromiso de trabajo fijo que la impulsen a mudarse a Estados Unidos, además de que sí cuenta con un fuerte motivo para regresar a su ciudad natal más allá de su noticiero matutino: sus hijos gemelos.

Paola Rojas en el foro de "Pisa y Corre" (Instagram @paolarojas)

“Ya estaré de regreso en México muy pronto, porque ya extraño a mis bebés sin control, mis hijos que ya no son bebés y que ya tienen sus planes, por lo que no me los pude traer conmigo, pero ya me regreso para abrazarlos y besuquearlos”, comentó.

La periodista no dejó espacio para la especulación y señaló que su paso por Telemundo solo es temporal, por lo que regresará a México a continuar con sus responsabilidades laborales en poco tiempo.

Paola Rojas dejó Televisa después de 28 años de trayectoria

En septiembre de 2024, Paola Rojas sorprendió con el anuncio de su salida de Televisa. Después de seis años de participar como conductora del programa Netas Divinas, la periodista se despidió de sus seguidores y de su tiempo en la televisora.

Paola Rojas durante una entrevista en Jalisco, México (Instagram @paolarojas)

Paola Rojas usó sus redes sociales para comunicar su salida del programa, lo que generó dudas sobre un posible conflicto con la señal, ya que no se le permitió despedirse de la audiencia en el programa.

En su anuncio reveló que ahora estaría al frente del noticiero de Pisa y Corre en Imagen Televisión, competencia directa de la cadena en la que estuvo por casi tres décadas.

A través de un video en Tiktok, la conductora mexicana explicó que su salida fue una decisión propia. Aunque disfrutaba de Netas Divinas, su verdadera pasión es el periodismo y las noticias. Esa es la explicación de por qué aceptó sin dudas la oferta de estar al frente de un noticiero.

Paola Rojas declaró que deseaba trabajar en ambos proyectos, y mientras Imagen Televisión no tuvo problema en aceptarlo, Televisa le negó la posibilidad, por lo que decidió priorizar su rol periodístico.