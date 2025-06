Es uno de los famosos más reconocidos en Televisa y ahora es diputado: así vivió como ilegal en EE.UU. y fue deportado

Sergio Mayer, exintegrante de Garibaldi, actor de Televisa, productor y actual político mexicano, sorprendió a la audiencia de La Casa de los Famosos México al abrir su corazón y compartir pasajes desconocidos de su vida, esto incluye el hecho de que vivió como indocumentado en Estados Unidos y fue deportado junto con su familia.

Actor de Televisa y diputado cuenta cómo fue su paso por EE.UU.: “La migra nos agarró”

Uno de los momentos más impactantes de su testimonio fue cuando Mayer confesó que vivió como inmigrante indocumentado en Estados Unidos. Su familia se trasladó legalmente a Chicago cuando él tenía cinco años, pero al exceder el tiempo de permanencia permitido, cayeron en situación irregular.

“Después de seis meses nos convertimos en ilegales. Mi papá vivía con miedo constante de que lo agarrara la migra. Hasta que un día, nos agarraron y nos deportaron”, confesó, explican desde Las Estrellas.

Este hecho marcó profundamente su infancia. Recordó cómo su padre se escondía, evitaba ser detectado por las autoridades migratorias y vivía bajo constante presión por mantener a salvo a su familia. A pesar de su corta edad, Mayer percibía el temor en casa, aunque no entendía completamente lo que ocurría.

De la deportación a una personalidad de la televisión y la política

Sergio también habló con orgullo del papel fundamental de su padre, Rubén Mayer, quien a pesar de todas las adversidades, logró convertirse en uno de los introductores de ganado más importantes de México.

Sergio Mayer recordó cómo su padre trabajó como carnicero y chofer antes de convertirse en empresario, ejemplo de esfuerzo que marcó su vida Foto: Instagram @sergiomayerdiputado

“Mi papá empezó como chalán en el rastro Ferrería. Después se asoció, empezó a comprar carne, a venderla, y terminó por construir un negocio sólido”, recordó.

Inicios difíciles en el espectáculo: “Mi familia no lo entendía”

Sergio Mayer también compartió lo complicado que fue comenzar una carrera artística. En una sociedad conservadora, dijo, muchos no entendían su vocación. “Mi familia me juzgaba, pensaban que eso no era una carrera de verdad”.

Sin embargo, el ahora actor y político perseveró, así encontró su primer gran éxito como parte del grupo Garibaldi, antes de convertirse en un rostro recurrente en producciones de Televisa y luego incursionar en la política.

Durante una conversación íntima con Raquel Bigorra, Sergio Mayer reveló que, a pesar de la percepción pública de que tuvo una vida privilegiada, su infancia estuvo marcada por la escasez y la violencia. El también empresario explicó que nació en la colonia San Lorenzo Xicoténcatl, en Iztapalapa, una zona popular de la Ciudad de México.

“Vivíamos en una colonia de escasos recursos. Ahí tenías que ser macho, chingarle, porque si no te la partían”, relató. Mayer mencionó que él y sus hermanos eran discriminados por su apariencia física: “Nos decían los bonitos, los blanquitos, y por eso nos golpeaban. Eso nos forjó”.

Estas experiencias, dijo, lo ayudaron a formar carácter desde temprana edad, allí aprendió a defenderse tanto física como emocionalmente en un entorno hostil.

Críticas por su matrimonio y carrera política

A lo largo de los años, Mayer ha sido blanco de críticas, especialmente por su matrimonio con Issabela Camil, hija de una de las familias más reconocidas del país. Muchos lo acusan de vivir a la sombra de su esposa o de beneficiarse de la fortuna de su suegro.

El ahora legislador confesó que el miedo a la “migra” marcó su niñez mientras vivía indocumentado con su familia en Chicago Foto: Instagram @sergiomayerdiputado

“Dicen que heredé de mi suegro, que mi esposa me mantiene, que nunca me he subido al metro. Pero la verdad es que de niño tomaba camiones, viví en condiciones muy humildes. La gente te juzga sin saber”, sentenció.

Hoy, a sus 57 años, Sergio Mayer no solo es una figura reconocida del espectáculo mexicano, sino también diputado federal, defensor de derechos de artistas y activista en causas sociales. Todo, afirma, gracias al ejemplo de sus padres y la fortaleza que forjó en las calles de Iztapalapa.