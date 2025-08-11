Fue una estrella de Televisa y hoy suplica trabajo: el difícil presente de Manola Diez

Manola Diez, una de las exestrellas más queridas de la televisión mexicana, reveló que atraviesa una difícil crisis económica. Tras una polémica que la dejó sin empleo en un reality show de Televisa, la actriz se encuentra activamente en la búsqueda de nuevas oportunidades laborales.

“Busco trabajo porque todos tenemos hambre de comer”

De acuerdo con Milenio, fue la misma Manola Fernández Diez de Pinos, más conocida como Manola Diez, quien confirmó que atraviesa una crisis financiera, además de no contar con un trabajo, por lo cual está en búsqueda de una oportunidad laboral.

Manola Diez con su hijo Max (Instagram @diezmanola)

“Busco trabajo porque todos tenemos hambre de comer”, declaró la exconductora, reconociendo su perfil mediático. En un tono reflexivo, Diez afirmó ser una personalidad “escandalosa” que ha protagonizado varias polémicas en la farándula mexicana.

“Por ahí se dice que soy polémica por los reality shows, pero yo no soy gris. He reflexionado sobre ello y ahora camino en la voluntad de Dios, y si las cosas no se dan, es porque así él lo quiere, y yo lo acepto", agregó la actriz.

Manola Diez se queda sin un nuevo trabajo en Televisa

Después de una intensa búsqueda de trabajo en México, Manola Diez podría regresar a la televisión en la productora que la vio crecer. Previo al estreno de la tercera temporada del reality show La casa de los famosos México (Televisa), se rumorea que la actriz podría formar parte del elenco.

Manola Diez con su esposo Alejandro Gamboa (Instagram @diezmanola)

Sin embargo, la actriz reveló que ya estaba en pláticas con un productor importante del programa, y que estaba dispuesta a formar parte del show, aunque el público estuviera en contra, indicó Milenio.

La artista mexicana había insinuado en sus declaraciones que su ingreso al reality era prácticamente un hecho. Argumentó tener una “gran amistad” con el productor del programa, a quien le había solicitado una oportunidad laboral.

Sin embargo, Manola Diez no formó parte del elenco de la nueva temporada, que se estrenó el pasado 27 de julio. La actriz buscaba mostrar al público una faceta más divertida y amigable de sí misma, en contraste con las polémicas que la rodearon en programas anteriores, donde incluso se habló de sus problemas de alcoholismo.

Manola Diez en polémica por “agresión” a una compañera

Manola Diez volvió a verse envuelta en una polémica. Anyolina Broy, su compañera en la obra Teatro en Breve, denunció haber sido agredida por la actriz antes de una función en la Ciudad de México. A raíz de este incidente, Diez fue despedida en marzo de 2025.

Manola Diez rechazó rotundamente la supuesta agresión a su compañera Anyolina Broy, a quien acusó de manipular la historia para presentarse como víctima. Diez incluso llegó a amenazarla.

Diez también aclaró los rumores sobre su salud mental, desmintiendo que padeciera esquizofrenia. “No es ira, es ansiedad. Yo no tengo esquizofrenia, sino ansiedad y en su momento fue detonada por la muerte de mi hijo hace 13 años”, aseguró.

Antes de su segunda boda, la actriz ya había aclarado que no era alcohólica, luego de ser vista alterada y en “mal estado” en el escenario. En esa ocasión, respondió que ella “bebe de vez en cuando”, lo cual consideraba normal. No obstante, durante la entrevista para Sale el Sol, de Grupo Imagen, la actriz se mostró con dificultades para articular frases y palabras.

El pasado 28 de junio, Manola Diez celebró sus nupcias con el abogado Alejandro Gamboa en la capital mexicana, a la cual acudieron pocos invitados, como familiares y amigos muy cercanos. Su hijo, Max, fue el encargado de acompañarla hasta el altar, y ella le agradeció el gesto a través de sus redes sociales.