Inició su carrera en Televisa, emigró a EE.UU. y ahora es uno de los actores del momento, reconocido por Time

Una gran variedad de actores latinos logran llegar a Hollywood gracias a su dedicación y talento. No obstante, muy pocos igualan la relevancia actual de Diego Luna, quien gracias a su trayectoria e influencia en la cultura pop contemporánea, aparece en la lista TIME100: The Most Influential People de 2025.

Diego Luna es uno de los actores latinos mejor pagados en Hollywood @diegoluna_ vía Instagram

Diego Luna, sus primeros pasos en la actuación en México

Diego Luna nació el 29 de diciembre de 1979 en México, dentro de una familia tradicionalmente involucrada en el teatro y en la televisión. Con el apoyo de sus padres, Luna debutó en la actuación en 1992 gracias al cortometraje El último fin de año y a la telenovela de Televisa El abuelo y yo; en este último trabajo, compartió créditos con el hoy también famoso actor Gael García Bernal.

Posteriormente, entre 1993 y 1995, Diego Luna participó en otras telenovelas de Televisa como Ángeles sin paraíso y El Premio Mayor. Poco después, el joven actor compaginó su experiencia de televisión con el cine gracias a la película Un hilito de sangre, una oportunidad que luego le abriría puertas a largometrajes mexicanos como Un dulce olor a muerte y El cometa.

Diego Luna realizó un papel secundario en la telenovela 'El abuelo y yo' TLNovelas (Televisa) vía Facebook

La gran oportunidad de fama internacional llegó a Diego Luna en 2001, cuando volvió a compartir créditos con Gael García Bernal en la película Y tu mamá también, del director mexicano Alfonso Cuarón. Desde entonces, Luna ganó notoriedad en Hollywood y consolidó una sólida amistad con García Bernal.

Incursión de Diego Luna en Hollywood y aparición en la lista TIME100

Tras el éxito de Y tu mamá también, Diego Luna dio el salto a Hollywood en 2002 para involucrarse en la película Frida junto a su compatriota Salma Hayek. En poco tiempo, Luna fue además reconocido por su aparición en The Terminal (2004), Dirty Dancing: Havana Nights (2004) y Elysium (2013).

En 2016, Diego Luna logró uno de sus papeles más relevantes en la película Rogue One: A Star Wars Story, en donde interpretó al personaje de Cassian Andor. Dado que el personaje posee su propia serie en la plataforma Disney+, la fama global de Luna se extendió desde el estreno de la misma en 2022.

'Y tu mamá también' catapultó internacionalmente a Gael García Bernal y a Diego Luna Warner Bros. vía YouTube

Con respecto al reciente reconocimiento de Diego Luna en la lista TIME100: The Most Influential People de 2025, la metodología de la revista lo colocó como un artista influyente debido a sus logros cinematográficos y representación latina en el cine de Hollywood. Desde hace varios años, la recopilación de los nominados la realiza un equipo de periodistas especializados.

Además, como la metodología de TIME involucra la tarea de que otra figura relevante escriba una semblanza sobre aquellos que aparecen en la lista TIME100, el propio Gael García Bernal fue quien destacó la influencia actual de Luna. “Por infinitas razones, Diego Luna es una de las personas más influyentes de mi vida. Diría que está en esta lista por las mismas razones (…) Con su maravillosa energía y su carisma, sabía que en el escenario experimentaría una catarsis por el bien común”. Escribió Bernal García sobre Luna en la mencionada revista.

La influencia de Diego Luna con otros mexicanos en Estados Unidos

Más allá de la actuación, Diego Luna es un activista constante por los derechos de los migrantes en Estados Unidos. Además de haber participado en campañas a favor de los DREAMers; Luna fundó en 2018, junto a Gael García Bernal, la productora La Corriente del Golfo, en donde ambos impulsan historias con enfoque social, cultural y político.

Diego Luna y Gael Garía Bernal llevan una sólida amistad de más de dos décadas diegoluna_ vía Instagram

Como productor, Diego Luna incentivó proyectos con alto contenido social, de entre los cuales, destacan el documental Backyard: El traspatio de 2009 y el documental César Chávez de 2014.