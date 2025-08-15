Jennifer Aniston reveló qué la ayudó a superar el “triángulo amoroso” con Brad Pitt y Angelina Jolie: “Fue catártico”

Casi 20 años después, Jennifer Aniston se animó a hablar sin tapujos del “triángulo amoroso” y las secuelas que le provocó su relación con Brad Pitt, que incluyó una presunta infidelidad con la actriz Angelina Jolie. También compartió detalles sobre cómo enfrentó el divorcio y el escándalo mediático que la dejó totalmente expuesta.

Qué dijo Jennifer Aniston sobre Brad Pitt y el triángulo amoroso

En una reciente entrevista con Vanity Fair, la actriz se refirió a la época de su vida sobre el escándalo de su exesposo Brad Pitt y Angelina Jolie, como el “triángulo amoroso” y también sobre cómo sobrellevó y superó ese momento complicado.

Jennifer Aniston posa para The Hollywood Reporter (Instagram @jenniferaniston)

“Es una pena que haya tenido que pasar (el escándalo), pero pasó. Y vaya si me lo tomé como algo personal. Si la gente no tenía sus novelas, tenían los tabloides”, señaló.

La actriz admitió que no tuvo la suficiente fortaleza para evitar que la ruptura la afecte y el supuesto engaño de Pitt con Angelina Jolie. “Somos seres humanos, aunque algunos no lo crean”, compartió.

Aniston también reveló que grabar la comedia romántica The Break-Up (2006) la ayudó a superar la ruptura. La actriz calificó la experiencia como algo “catártico”, ya que la trama del film le recordaba lo que ella estaba viviendo en la vida real. “Sabía que me beneficiaría emocionalmente, como ser humano. Y que además encajaría muy bien con el guion y el personaje”, comentó.

Esta entrevista llega casi dos décadas después de sus primeras declaraciones sobre el divorcio de Pitt, de quien se separó en 2005.

Por qué se divorciaron Jennifer Aniston y Brad Pitt

Aniston, quien actualmente tiene 56 años, inició su relación con Brad Pitt en 1998, cuando sus agentes los presentaron. Al año siguiente se comprometieron y se casaron en el año 2000. Sin embargo, cinco años después, en 2005, la pareja se divorció en medio de una gran polémica mediática.

Jennifer Aniston habla sobre la muerte de Matthew Perry (Instagram @jenniferaniston)

Mientras Brad Pitt estaba casado con Jennifer Aniston, conoció a Angelina Jolie durante la filmación de la película Sr. y Sra. Smith.

Poco después de la separación de Aniston, Pitt y Jolie comenzaron a salir. La pareja se comprometió en 2012 y se casó dos años después. Juntos tuvieron seis hijos, pero la relación terminó en 2016, cuando Jolie solicitó el divorcio. La batalla legal por su separación duró hasta 2024.

Por su parte, Jennifer Aniston siguió adelante con su vida. En 2011, comenzó una relación con el actor Justin Theroux, con quien se casó cuatro años después. Sin embargo, se separaron en 2017 y el divorcio se concretó un año más tarde. Actualmente, Aniston mantiene una relación con el experto en hipnosis Jim Curtis, de acuerdo con US Magazine.

Jennifer Aniston habla sobre la muerte de Matthew Perry

A pesar de que han pasado más de dos décadas desde el final de la serie Friends, Jennifer Aniston comentó que aún le preguntan por el programa que la catapultó a la fama en su papel de Rachel Green. La actriz señaló que las preguntas se han intensificado tras la muerte de Matthew Perry, en 2023.

Jennifer Aniston y Matthew Perry en "Friends" (Instagram @jenniferaniston)

Durante la entrevista con Vanity Fair, Aniston reveló que el duelo por su compañero de Friends, Matthew Perry, comenzó antes de su muerte. La actriz y el resto del elenco intentaron ayudarlo en su lucha contra las adicciones.

“Se sintió como si estuviéramos de luto por Matthew por mucho tiempo, porque su batalla contra esa enfermedad (las adicciones) fue realmente difícil para él”, confesó. Y agregó una reflexión impactante: “Por muy duro que fuera para nosotros y para los fans, hay una parte de mí que piensa que esto es mejor“.

Por último, Aniston declaró sentirse aliviada de que su amigo haya superado el dolor que finalmente le quitó la vida, cuando su cuerpo fue encontrado sin vida en una bañera el 28 de octubre de 2023.