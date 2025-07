Revés para Florinda Meza en México: convocan una protesta en su contra y piden retirar una estatua en su honor

Florinda Meza sigue en el centro de la polémica tras el estreno de la serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños. Un grupo de habitantes en Juchipila, Zacatecas, municipio del que es originaria la actriz, convocó una protesta para retirar la estatua que fue colocada en su honor.

Los detalles de la convocatoria contra la actriz

La convocatoria fue organizada por la usuaria Diana Rivera Salamanca en Facebook. Allí, convocó a los residentes en Juchipila, Zacatecas, a una protesta en la Plaza Principal del municipio para el próximo 24 de julio, con el objetivo de quitar la estatua.

La convocatoria fue pautada para el próximo 24 de julio a las 19 hs Captura de pantalla/Facebook

“Ya estuvo suavicremas de que estén quemando a nuestro pueblo, vamos a quitar la escultura de la vergüenza”, destaca la descripción de la citación.

El horario de la convocatoria es a las 19 hs (hora local) y por el momento, más de 7 mil personas confirmaron su asistencia y 43 mil mostraron interés.

Cuál es la estatua de Florinda Meza que quieren retirar

El ayuntamiento de Juchipila colocó la estatua el 17 de enero de 2019. El monumento fue develado por la propia actriz, quien se mostró agradecida en redes sociales por el reconocimiento.

El Ayuntamiento buscaba honrar la carrera artística de la actriz X/@FlorindaMezaCH

“Estoy feliz con mi estatua, develada hoy en Juchipila. Es un honor, me siento agradecida con mi gente, con el alcalde Rafael Jiménez Núñez, con el excelente escultor Víctor Hugo Yáñez Piña y con mi familia Meza. Lo comparto con ustedes porque son mi bonita vecindad y los amo“, expresó la comediante en su momento en su cuenta de X.

La escultura, según lo estipulado por la alcaldía, fue concebida como un homenaje a la trayectoria artística de Florinda Meza en el cine y la televisión mexicana. En la base de la estatua se lee una reflexión brindada por la artista en 2019: “La vida está llena de posibilidades, mientras haya vida el futuro apenas empieza”.

Las críticas en contra de la actriz

Los ataques contra Florinda Meza iniciaron poco después del estreno de la serie "Chespirito: sin querer queriendo”, creada y producida por el hijo del artista, Roberto Gómez Fernández.

La diferencia de edad de los actores era de 20 años @FlorindaMezaCH/Twitter

En la producción, se muestra el inicio del romance entre Meza y Gómez Bolaños mientras trabajaban en “El Chavo del 8″. Para ese entonces, el mexicano seguía casado con Graciela Fernández.

Desde ese momento, los fanáticos acusaron a Meza de ser una “rompehogares”. La actriz buscó defenderse en redes sociales contra las “calumnias e injurias” presentadas en la serie.

En el comunicado, Florinda Meza instó a la reflexión a las personas que la critican por la serie Instagram/@florindamezach1

“Yo no voy a salir a desmentir cada una de las calumnias y ataques en mi contra porque esto no se trata de mí. Se trata de ustedes, ¡se trata de TODOS! Aun si yo fuera la peor persona del mundo, que no lo soy, los valores más bonitos del Chavo eran el perdón, la reconciliación y la frase que todos conocemos: ’La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena’. Tantas mentiras, tantos juicios temerarios sin conocer realmente los hechos, tanto odio los daña a ustedes", expresó la comediante de 76 años en sus redes sociales.