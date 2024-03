Escuchar

El popular reality show La casa de los famosos en su primera edición en Colombia ha estado en tendencia en las últimas semanas, debido a las dramáticas situaciones que se desarrollan entre los concursantes, y el reciente episodio no fue la excepción. Nataly Umaña, conocida actriz y modelo, ha sido el foco de atención luego de una serie de acontecimientos y ahora aún más tras su distanciamiento de Miguel Melfi.

¿Qué pasó entre Miguel Melfi y Nataly Umaña?

El drama comenzó el 11 de febrero, cuando Umaña ingresó al programa y pronto inició un romance con su compañero Melfi, ante las cámaras que registraban cada momento de su relación. Sin embargo, la vida personal de la actriz ya estaba en el ojo del huracán, por su matrimonio con Alejandro Estrada, también actor, quien decidió pedirle el divorcio en vivo durante una dinámica conocida como congelado.

Este juego implica que un concursante recibe una visita sorpresa que puede cambiar el rumbo de su participación en el programa. En este caso, el domingo 10 de marzo, Estrada entró a la casa y entregó a su ahora exesposa su anillo de matrimonio, poniendo fin a su relación frente a las cámaras y deseándole lo mejor en su futuro.

Tras este dramático episodio, la actriz decidió continuar su romance con Melfi, pero las cosas tomaron un giro inesperado con la llegada de la madre del joven modelo al programa, Anni, quien expresó su desaprobación hacia la relación de su hijo dentro del reality show. “No entiendo, no puedo aceptar, no puedo justificar lo que está pasando”, expreso: “Tú tienes que discernir entre lo real y lo irreal. Eso es irreal, eso no es verdad”.

Este hecho llevó al participante a tener una conversación decisiva con su compañera, donde pusieron fin a su romance y acordaron mantener una amistad. Ante esta situación, Umaña expresó su molestia ante las cámaras y afirmó que ella es quien decide el destino de sus relaciones y criticó la doble moral en el comportamiento de Melfi.

La actriz señaló que, aunque ella había decidido continuar con su relación después de la visita de su exesposo, el panameño optó por terminar todo después de la intervención de su madre.

¿Quién fue el último eliminado de La casa de los famosos?

Cada semana, La casa de los famosos sorprende con una emocionante eliminación y en la última emisión del 17 de marzo no fue la excepción. Durante el domingo, la tensión y la expectativa se apoderaron del programa mientras se revelaban los resultados de la votación para determinar quién sería el próximo eliminado.

Ornella Sierra, Isabella Santiago, José Miel, Juan David Zapata y Nataly Umaña estaban en la placa y cada uno esperaba con ansias conocer su destino en el programa. Los primeros en ser salvados por el público fueron Ornella Sierra e Isabella Santiago, con porcentajes de votación del 24,07% y 22,80% respectivamente, según lo anunciado por la presentadora Cristina Hurtado.

José Miel se despidió de La casa de los famosos Colombia y dejó a la primera persona nominada de la semana: Nataly Umaña Foto Instagram @lacasadelosfamososcolombia1

La atención se centró entonces en la batalla entre José Miel y Nataly Umaña, siendo esta última el centro de controversia en el reality.

Con más de dos millones de votantes participando, la competencia se intensificó. Finalmente, después de un momento de suspenso, Hurtado anunció que el quinto eliminado del programa era el actor y cantante José Miel, quien abandonaba la casa con una pequeña diferencia de votos.

Tras su salida, el reciente eliminado tuvo la oportunidad de nominar a uno de sus excompañeros para ocupar su lugar en la placa y sin dudarlo, dijo: “Nomino a Nataly Umaña porque no tuve afinidad con ella, siento que es hipócrita y, creo que es una persona de poco fiar”.