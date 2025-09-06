La estrella ecuatoriana que triunfó en Telemundo y dejó sus estudios en economía para destacarse en Hollywood

María Elisa Camargo tiene una doble nacionalidad ecuatoriana y colombiana y, pese a estar en medio de sus estudios universitarios en economía, abandonó todo para seguir su sueño de convertirse en artista. Tras su paso por varias telenovelas de Telemundo, llegó a Hollywood con el reciente estreno de la cinta Off the Grid (Fuera de la red).

Ella es la ecuatoriana que pasó por Telemundo y ahora trabaja en Hollywood

La actriz María Elisa Camargo cuenta con 22 años de trayectoria y una historia en la que renunció a su carrera universitaria para poder perseguir sus sueños y decidió participar en The X Factor (Fox), según People.

La actriz ecuatoriana María Elisa Camargo llegó a Hollywood tras iniciar con telenovelas (FB/Maria Elisa Camargo)

La famosa reveló que, aunque desde que era pequeña se sentía atraída hacia el arte, pudo entender que era una opción tras su participación en el reality show. Lo que la impulsó a abandonar sus estudios en Economía y comenzar a tocar puertas para convertirse en estrella.

Desde entonces, Camargo se destaca en el canto y en la actuación, aunque prefiere ser protagonista de historias que intérprete de ellas, dijo que siempre llevará a la música en el corazón.

Aunque recientemente estrenó su película Off the Grid, su carrera inició en el mundo de las telenovelas y continúa con trabajos que desempeña en Estados Unidos, México, Colombia, y República Dominicana, de acuerdo con Produ.

El paso de María Elisa Camargo por Telemundo

La famosa participó en diferentes producciones de Telemundo, como:

La telenovela se estrenó en 2011, y la actriz interpretó el personaje de Catalina Larrazabal, la mujer que se convierte en la esposa del protagonista.

La historia habla de una joven que tras la muerte de su madre y el abandono de su padre debe criar a sus tres hermanas menores, lo que la lleva a tomar decisiones difíciles.

María Elisa Camargo en la telenovela Flor Salvaje (Telemundo)

Estrenada en 2014, en donde interpretó el personaje de Adriana Aguilar, quien es descrita como una mujer soñadora y trabajadora que parecía tenerlo todo, pero cuya muerte está marcada por el amor que dejó atrás.

La producción de Telemundo se estrenó en 2015, y la actriz ecuatoriana interpretó el personaje de Adela Morales, una joven pandillera con un carácter duro y un gran corazón que ha tenido que esconder debido a las circunstancias que le tocaron vivir.

María Elisa Camargo en la telenovela Bajo el Mismo Cielo (Telemundo)

Estrenada en 2023, en donde interpretó el personaje de Adriana Molina, cuya desaparición da inicio a la historia, ya que su esposo es el sospechoso principal, aunque la mujer lleva una doble vida y mantiene oculta una identidad secreta como Diana de Nadie.

María Elisa Camargo habla de la representación latina en Hollywood

La actriz, nacida en Guayaquil, también participó recientemente en una producción para Netflix titulada Escupiré sobre sus tumbas y reveló que no olvida los inicios de su carrera, aunque sí dijo celebrar su llegada a Hollywood.

Pese a que su más reciente proyecto es en inglés, María Elisa Camargo confesó que desea continuar haciendo telenovelas, series y películas en español y declaró a Produ que desea “ser parte de la revolución del contenido hispano”.

“Quiero ser como el Bad Bunny de la actuación, que nos montemos en Hollywood y que los superemos en factura y calidad”, sentenció la actriz.

Pese a su triunfo en el extranjero, la actriz María Elisa Camargo continuará en producciones hispanas (Netflix)

También reveló que su entrada al cine estadounidense sí representa un logro gigante en su carrera, pero que eso no significa que cortará relación con las producciones hispanas o con el público latino.

Incluso aseguró que su nueva película Off the Grid estaría disponible en diferentes plataformas no solo de EE.UU., sino también de países latinos como México, Colombia y Ecuador, debido a que en ciertas partes de la cinta su personaje habla en español.