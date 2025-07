La hija de Hulk Hogan rompió el silencio tras la muerte del luchador y reveló por qué estaban distanciados

Hulk Hogan una de las figuras clave de la lucha libre falleció el pasado 24 de julio. De acuerdo con los primeros informes, su muerte se dio a causa de un paro cardíaco en su casa de Clearwater, Florida. Tras varios días sin hacer declaraciones públicas, Brooke, la hija mayor del luchador, le dedicó un sentido mensaje en redes sociales y aclaró los motivos de su distanciamiento.

Brooke revela por qué no veía a Hulk Hogan

A través de su cuenta de Instagram, Brooke Hogan escribió unas emotivas palabras para despedir a su padre y reveló cómo fue la relación entre ambos.

Brooke terminó con los rumores sobre las causas del distanciamiento con su padre y reveló que estuvo cerca de él en los últimos años (Instagram/@mizzhogan)

En su posteo, la exactriz señaló que ella y su esposo, Steven Olesksy, se mudaron a Florida para estar más cerca de Hulk, pero se fue formando una barrera entre ella y el luchador debido a los procesos quirúrgicos a los que él era sometido.

La hija del luchador indicó que ella estuvo presente en la mayoría de esos procedimientos a los que se sometió a lo largo de su vida, pero que de repente él ya no quiso que lo acompañara, lo que formó parte de los motivos por los que ya no tenía contacto con su padre.

“Todo empezó a cubrirse con un denso velo. Era como si hubiera un campo de fuerza a su alrededor que yo no podía atravesar”, explicó a través de sus redes sociales.

En marzo de este año, la madre de Brooke, Linda Hogan, señaló que el distanciamiento con su hija se debió a la influencia de su padre, al que calificó como un hombre adicto al sexo y mentiroso, de acuerdo con Today.

Linda Hogan y Hulk Hogan estuvieron casados hasta 2009 (Instagram/@linda_hogan_) (Instagram/@linda_hogan_)

En respuesta a estas declaraciones, la propia Brooke volvió a acudir a sus redes sociales para responder. En una publicación realizada el 27 de marzo pasado, la mujer señaló que el alejamiento de sus padres se debía a la manera en que la trataron durante todo su vida, incluso alegó abuso verbal y psicológico durante su infancia.

Brooke enfatizó que ninguno tenía la culpa de que se distanciara de cada uno, ya que tenía sus propios motivos para tomar la decisión de alejarse de ambos, por lo que no daría más detalles de la relación que tuvo con sus padres durante su infancia.

La menor de los Hogan no será parte del testamento: el polémico pedido

De acuerdo con TMZ Sports, en 2023, la hija menor de Hulk Hongan pidió que la eliminaran del testamento, ya que no confiaba en las personas que estaban alrededor de su padre y no quería estar atrapada en una batalla después de su muerte.

Brooke Hogan decidió alejarse de los problemas familiares, aunque no quiso entrar en detalles de lo sucedido (Instagram/ mizzhogan) (Instagram/ mizzhogan)

Ante esta situación, la joven intentó hablar con su padre acerca de este tema, pero nunca llegaron a un acuerdo, por lo que decidió eliminarse ella misma de este documento. Por ahora, se desconoce quién será el heredero de todos los activos del exluchador.

Brooke y su familia viven su duelo de manera privada

Steven Oleksy, esposo de Brooke, indicó que ellos no son los creadores de los videos que circulan sobre la muerte de su suegro en una historia destacada publicada el pasado 29 de julio, de acuerdo con People.

“Mi esposa y yo no hemos emitido ningún comunicado oficial sobre la muerte de mi suegro. Estamos de luto y procesando la situación en privado y pedimos respeto para hacerlo”, comentó.

Steven Oleksy, esposo de Brooke denunció el uso de IA para crear videos con supuestas declaraciones de la familia; alegó que son mentira (Instagram/@stevenoleksy)

Asimismo, denunció que se crearon diversos videos con Inteligencia Artificial (IA) que no representan el pensamiento familiar. “Si ven o escuchan algo, no es nuestro. Circulan muchos videos perturbadores de IA que no representan a nuestra familia, nuestros sentimientos ni nuestras opiniones”, afirmó.