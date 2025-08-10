La historia de Jencarlos Canela, su origen latino y cómo decidió ayudar a los hispanos en Florida

Después de confesar que atravesó años de una profunda depresión, el cantante Jencarlos Canela decidió darle un giro radical a su vida. Dejó a un lado la música para dedicarse a mejorar la comunidad en Estados Unidos que lo vio crecer. Su nuevo enfoque es brindar más oportunidades a los hispanos en Florida, transformando su dolor en un motor de cambio.

Jencarlos Canela lanza proyecto para apoyar a la comunidad latina en Florida

A través de una entrevista con Primer Impacto, el cantante confesó que, durante años, mantuvo en secreto una profunda crisis depresiva. Sin embargo, esta dura experiencia se convirtió en el motor que lo impulsó, junto a sus padres, a emprender un proyecto para ayudar a la comunidad hispana de Hialeah, Florida, el lugar que lo vio crecer.

Jencarlos Canela juega con su mascota en su casa de Florida (Instagram @jencarlosmusic)

El intérprete, de 37 años, aclaró que este cambio no significa un adiós definitivo a la música. En su lugar, se enfocará tanto en su carrera en los escenarios como en su proyecto personal, que lleva a cabo junto a un socio.

En una entrevista con Tony Dandrades, Canela reveló que su proyecto busca “darle otra cara a su ciudad” con la construcción de un complejo de entretenimiento para niños y adultos, que incluirá canchas y zonas para conciertos. Además, colabora en la creación de áreas recreativas en complejos departamentales de Hialeah, una ciudad con una población hispana del 95%.

El también actor comentó que, de niño, nunca tuvo acceso a un espacio similar en su comunidad. Por ello, se prometió que cuando tuviera la oportunidad de hacer algo más allá de los escenarios y la televisión, lo haría en favor de la ciudad que lo vio crecer.

En qué consiste el proyecto de Jencarlos Canela para mejorar la comunidad

El proyecto se encuentra a solo unos seis minutos de la casa en la que Jencarlos Canela vivió con sus padres. El ahora empresario, a través de su cuenta de Instagram, detalló que el proyecto se lleva a cabo de la mano de Prestige Companies para la creación de The Yards.

“Estamos orgullosos de ser la primera y única instalación interior en nuestra ciudad con ocho canchas de pickleball cubiertas y una cancha de práctica de tenis individual equipados con una mega pantalla y televisores para fiestas”, dijo en su publicación en la red social.

Agregó que más allá del deporte, The Yards es un lugar para disfrutar de platillos de negocios locales de Florida, con sabores de diversas culturas como la hispana que conforman la comunidad. “The Yards es un lienzo abierto, y puedes esperar que evolucione con nuevas experiencias que reflejan los deseos de los miembros de nuestra comunidad”, agregó su socio comercial, Alex Ruiz.

De igual manera, parte del proyecto que conforma Amelia District, también se han construido viviendas, espacios para conciertos, escuelas y restaurantes que buscan mejorar la calidad de vida en Hialeah, según People.

Jencarlos Canela celebra a su familia que lo sacó de la depresión

Tras superar la profunda crisis que lo mantuvo en depresión durante varios años, Jencarlos Canela celebró en sus redes sociales el cumpleaños de su hija y su aniversario con su novia. El cantante dedicó un emotivo mensaje a ambas, mostrando su felicidad en este nuevo capítulo de su vida.

Jencarlos Canela y su novia Olivia Elliott (Instagram @jencarlosmusic)

El artista también dedicó unas emotivas palabras a Olivia Elliott, con quien celebró su segundo aniversario. “He escrito esta dedicatoria como 10 veces hasta que me di cuenta de que no hay nada que pueda decir para expresar completamente lo mucho que significas para mí y lo maravilloso que ha sido este camino de dos años contigo”, escribió, agradeciéndole por el tiempo juntos y por el apoyo para amarlo a él y a sí misma.

Aunque no es su padre biológico, Canela celebró con gran emoción los 17 años de su hija Oriana, fruto de la relación de su expareja Gaby Espino. A través de Instagram, el cantante compartió diversas fotografías de la joven, desde su niñez hasta la actualidad, acompañadas de mensajes de profundo cariño.