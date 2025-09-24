La historia real de la cofundadora de Tinder y creadora de Bumble, que inspiró a Disney para su nueva película Swiped

La empresaria Whitney Wolfe Herd se convirtió en una de las figuras más reconocidas de las aplicaciones de citas. No solo fue cofundadora de Tinder, sino también la mente detrás de Bumble. Recientemente, Disney y Hulu estrenaron Swiped (Match: La reina de las apps de citas, en español), una película basada en la historia real detrás de su éxito en una industria dominada por hombres.

Quién es Whitney Wolfe Herd, fundadora de Bumble

Este 2025, tras un año lejos de la escena mediática, Wolfe Herd tomó nuevamente la dirección de la aplicación de citas Bumble, de la cual posee un 18% de participación, de acuerdo con Forbes.

Además, la jefa ejecutiva de la empresa fundada en 2014, se convirtió en la mujer multimillonaria más joven que se hizo a sí misma luego de que la firma saliera a la bolsa en 2021.

La empresaria tiene 36 años y su fuente de riqueza es la aplicación de citas en la que las mujeres dan el primer paso.

Se destaca que la estadounidense estudió la Licenciatura en Artes y Ciencias, Universidad Metodista del Sur y actualmente vive en Austin, Texas, está casada, y tiene un hijo.

Su historia resulta inspiradora debido a que en 2012 cofundó Tinder, que también es una aplicación de citas, pero dejó la empresa y presentó una denuncia por acoso sexual, aunque al final ambas partes llegaron a un acuerdo.

Whitney Wolfe Herd fundó Bumble tras salir de Tinder y denunciar acoso sexual (Instagram/@Whitney)

Ahora, la multimillonaria se convirtió en inspiración para la cinta Swiped de Disney, un drama biográfico que muestra de cerca los pasos que la llevaron al éxito.

La historia real detrás de Swiped, nueva película de Disney

Whitney Wolfe Herd partió de su mala experiencia con Tinder y fundó Bumble tras el escándalo mediático. La idea de su nuevo proyecto surgió de las relaciones tóxicas de su pasado y la misoginia que observó y denunció en el mundo de la tecnología, según Time Magazine.

Fue así como el diseño de la aplicación de citas fue pensado para brindarles el poder a las mujeres y que sean ellas quienes envíen el primer mensaje luego de hacer match.

Fotografía del equipo de Bumble en Austin, Texas (Instagram/@Whitney)

La empresaria compartió que buscaba crear un espacio seguro para el “romance digital”, en donde el ecosistema creara relaciones sanas, entre hombres y mujeres.

Aunque al principio se calificó la creación de Bumble como una especie de venganza en contra de Tinder, ya que Wolfe Herd habría sido acosada por su exnovio y ejecutivo de la app que cofundó, la multimillonaria sostuvo que el objetivo principal siempre fue aminorar el hostigamiento y el acoso hacia las mujeres en el mundo digital.

“En esencia, Bumble siempre se ha centrado en el amor, es lo que nos conecta a todos... nuestro producto y tecnología cumple la misión con innovación, seguridad y claridad”, reveló la CEO en su cuenta de Instagram.

Lo que se sabe de la nueva película de Disney, inspirada en la fundadora de Bumble

La cinta disponible en Disney Plus fue dirigida por Rachel Lee Goldenberg, y está protagonizada por Lily James, quien comparte pantalla con Jackson White, Myha’la, Ben Schnetzer, Dan Stevens y Pierson Fodé.

Póster de la película Match: La reina de las app de citas de Disnet y Hulu (Disney Plus)

Fue la productora Jennifer Gibgot quien decidió convertir la historia de Wolfe Herd en un largometraje “inspirador y necesario”, según Disney Latino.

La película aborda la historia de la empresaria desde que es una recién graduada de la universidad y comienza a abrirse paso en la industria tecnológica, que se encuentra dominada por hombres.

Whitney Wolfe Herd confesó que al principio quería evitar que el filme se produjera, y que tampoco pudo ver el trailer de la película. Aunque sí se siente honrada, no sabe si la verá después, según CNBC Television.

La empresaria recalcó que “es algo demasiado extraño” para ella y que cuando se enteró habló con su abogado para frenar la producción, aunque fue imposible hacer algo al respecto, debido a que ella es una figura pública.