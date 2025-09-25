La increíble marca del venezolano Ronald Acuña Jr. en las mayores: solo por detrás de Miguel Cabrera

Ronald Acuña Jr. vive una de sus temporadas más destacadas en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés), incluso cuando el presente de los Atlanta Braves no refleja el mismo brillo. A sus 27 años, el venezolano alcanzó una marca que lo coloca en la élite: suma 355 extrabases y se ubica únicamente por detrás de Miguel Cabrera en este apartado.

Ronald Acuña Jr. rompe marcas de extrabases: así quedó entre los venezolanos en MLB

El pelotero venezolano superó a José Altuve, quien acumuló 350 extrabases en el mismo tramo de su carrera. De esta manera, Acuña Jr. consolidó su lugar como uno de los grandes referentes de la ofensiva en la MLB, según Swing Completo. La cifra también confirma la consistencia de su producción, aun cuando las lesiones le jugaron una mala pasada.

Ronald Acuña Jr. está solo por detrás de la leyenda Miguel cabrera en este apartado Collage: X (@deeptocenter) - Instagram (@ronaldacuñajr)

En el listado histórico de venezolanos con más extrabases, el único que lo supera es Miguel Cabrera, dueño de 558 batazos de dos o más almohadillas, tras el mismo número de temporadas. La diferencia refleja la magnitud del récord de Cabrera, pero al mismo tiempo muestra que Acuña Jr. está en un camino que lo mantiene cerca de la leyenda.

El deportista sudamericano transita su octava temporada en las filas de los Braves, tras un arranque complicado, se encuentran cuartos en la División Este de la Liga Nacional con récord de 75 victorias y 83 derrotas, pero ya sin chances de llegar a la postemporada.

El equipo de Atlanta fue eliminado de la contienda el 19 de septiembre de 2025, a pesar de que ese día venció a los Tigers. Su partida del certamen fue tras una victoria de los Mets contra los Nationals, que le cerró la posibilidad de continuar en la competición.

La carrera de Ronald Acuña Jr. dentro de las Grandes Ligas

Ronald Acuña Jr. debutó en MLB en 2018 con los Braves y rápidamente se convirtió en una de las sensaciones de la liga. Con apenas 20 años, el jardinero venezolano mostró una impresionante virtud ofensiva, lo que hizo que se destacara de inmediato.

El venezolano Ronald Acuña Jr. debutó en los Braves en 2018 David Dermer - FR171035 AP

Esa primera temporada cerró con 26 jonrones y 16 bases robadas, números que le valieron el premio al Novato del Año de la Liga Nacional. La siguiente temporada registró 41 cuadrangulares y 37 bases robadas, por lo que quedó a solo tres robos de alcanzar el histórico club del 40–40, de acuerdo con la MLB.

El punto más alto de su carrera llegó en 2023, cuando firmó una de las campañas más memorables en la historia de las Grandes Ligas. Conectó 41 jonrones y robó 73 bases, al convertirse en el primer jugador en alcanzar el 40–70 club, una hazaña nunca antes vista en el béisbol.

Cuánto cobra y cuánto le resta de contrato a Ronald Acuña Jr. en los Braves

El jardinero venezolano tiene contrato con los Braves hasta 2028 y percibe 17 millones de dólares por temporada. El acuerdo fue firmado en 2019, poco después de su debut, y abarca ocho años. De esta forma, Acuña Jr. podría convertirse en agente libre a los 31 años, lo que reduce las probabilidades de un nuevo acuerdo a muy largo plazo con el equipo de Atlanta.

Ronald Acuña Jr. terminará con los Braves en 2028 Hakim Wright Sr. - FR171311 AP

Según proyecciones de Sports Illustrated, el venezolano podría aspirar a un contrato cercano a los US$320 millones por ocho temporadas, equivalente a US$40 millones anuales.