La nueva marca del venezolano Salvador Pérez en Grandes Ligas: se une al grupo de Cabrera y Altuve

Gracias a su desempeño en los Kansas City Royals, el nuevo contrato de Salvador Pérez le asegura al menos dos temporadas más en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés). Además, el venezolano escalará al Top 5 de compatriotas con mayores ganancias históricas junto con Miguel Cabrera y José Altuve.

Cuál es la nueva marca de Salvador Pérez en Grandes Ligas

El receptor venezolano selló su destino en Kansas City al firmar una extensión de contrato hasta 2027 , con un valor de US$25 millones .

, con un valor de . Con 35 años y cifras recientes que incluyen 30 cuadrangulares y 100 carreras, Salvador Pérez asegura su continuidad con el equipo, para evitar la agencia libre, destacó la LVBP.

El venezolano Salvador Pérez, de los Reales de Kansas City, celebra un nuevo contrato hasta 2027 (AP Photo/Charlie Riedel) Charlie Riedel - AP

Salvador Pérez aumenta ganancias y se une al grupo de Miguel Cabrera y José Altuve. El receptor de los Kansas City Royals se convierte en el quinto venezolano en la historia de las Grandes Ligas en superar los US$150 millones en ganancias de por vida, por lo que alcanza un total garantizado de US$156 millones, según Swing Completo.

El top de los cinco jugadores con mayores ganancias queda de la siguiente manera:

Miguel Cabrera (US$393 millones)

Félix Hernández (US$221 millones)

José Altuve (US$205 millones y sigue activo en MLB)

Johan Santana (US$169 millones)

Salvador Pérez (US$131 millones actualmente)

El capitán de los Reales es el único integrante restante del equipo que levantó el trofeo de la Serie Mundial en 2015 contra los Mets. Con su reciente extensión, Pérez mantendrá ese honor por al menos dos temporadas más, y asegura la continuidad de la memoria de aquel campeonato en la receptoría del equipo.

El jugador venezolano, nueve veces All-Star, firmó un nuevo acuerdo por US$23 millones en dinero fresco (además de los US$82 millones de su contrato anterior). Este nuevo pacto cancela la opción de compra de US$2 millones y la opción de club de US$13.5 millones para 2026 de su contrato previo, informó AP News.

Salvador Pérez se convierte en el quinto venezolano en la historia de las Grandes Ligas en superar los US$150 millones en ganancias de por vida (AP Photo/Nam Y. Huh) Nam Y. Huh - AP

Recibirá un bono por firmar de US$7 millones (pagadero anualmente de 2030 a 2034) y US$9 millones de salarios en 2026 y US$9 millones en 2027, con US$2.5 millones diferidos en cada uno de esos años. El dinero diferido se pagará en cuotas específicas entre 2030 y 2034.

Un cierre de contrato que todos esperaban

Los Reales anunciaron el martes la celebración del contrato de dos años. El vicepresidente ejecutivo y gerente general, J.J. Picollo, expresó lo siguiente:

“Salvy es una leyenda de los Reales y uno de los jugadores más importantes que esta franquicia tiene. Teníamos la opción para el próximo año, pero todos sabían que queríamos que su legado con nosotros continuara más allá de eso. Valoramos el compromiso de Salvador con los Reales, y estamos igual de entusiasmados que nuestros fanáticos” citó MLB.

La carrera de Pérez es una de las más llamativas en el béisbol. Sus logros incluyen nueve convocatorias al Juego de Estrellas, cinco Guantes de Oro y cinco Bates de Plata.

Fue el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial en 2015 y el ganador del prestigioso Premio Roberto Clemente en 2024. Su liderazgo en la franquicia fue reconocido en 2023, cuando se convirtió en el cuarto capitán histórico del equipo.

Los logros de Pérez incluyen nueve convocatorias al Juego de Estrellas, cinco Guantes de Oro y cinco Bates de Plata (AP Foto/Charlie Riedel) Charlie Riedel - AP

Salvador Pérez hace historia en Kansas City

El receptor venezolano Salvador Pérez se prepara para su 15ª temporada en las Grandes Ligas en 2025, y afianza su estatus como una leyenda de Kansas City.

Actualmente, ha logrado estar en 155 juegos, donde ha registrado 30 jonrones y 100 carreras, lo que lo coloca como uno de los jugadores más importantes de la franquicia, hasta el momento, señaló Al Bat.

Con dos años más de contrato, Salvador Pérez tiene tiempo suficiente para batir sus marcas, y consolidar su carrera dentro del mundo del beisbol.