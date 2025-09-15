El ICE estuvo presente en los Premios Emmy, en medio de un fuerte discurso y un guiño a la NFL

La ceremonia de los Premios Emmy 2025 quedó marcada por un momento inesperado y controversial. En medio de agradecimientos, lágrimas y ovaciones, la actriz Hannah Einbinder, ganadora a Mejor actriz de reparto en una serie de comedia, levantó la voz contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y expresó su apoyo al pueblo palestino.

El discurso de Hannah Einbinder en los Premios Emmy: sus críticas al ICE

Hannah Einbinder, de 30 años, subió al escenario conmovida y, tras varios agradecimientos a los creadores de Hacks (2021-2025) y a sus compañeros de elenco, lanzó un mensaje que rompió con el protocolo de la velada. Es que cerró su intervención con una frase directa y sin matices contra las autoridades migratorias de la administración Donald Trump: “A la mi... el ICE. Palestina libre. Gracias”.

En otro tramo de su discurso, se refirió a todas las veces que se le había escapado este galardón en ediciones anteriores: “Estaba bastante convencida de mi narrativa personal de que era más genial seguir perdiendo, pero esto también es bueno. Esto también es punk rock.”.

Antes de arremeter contra el ICE, también le hizo un guiño a la National Football League (NFL), dado que es una gran seguidora del fútbol americano. En específico, gritó “Go Birds”, en relación con su pasión por Philadelphia Eagles.

Quién es Hannah Einbinder, la actriz que criticó al ICE en los Premios Emmy

Nacida el 21 de mayo de 1995 en Los Ángeles, California, Hannah Marie Einbinder no es una desconocida en el mundo del espectáculo. Hija de la histórica comediante de Saturday Night Live, Laraine Newman, y del actor Chad Einbinder, creció en una familia con fuerte impronta artística, según destaca su perfil en IMDB.

Lisa O'Connor - Invision

Su debut televisivo se produjo en marzo de 2020, cuando apareció en The Late Show with Stephen Colbert , por lo que se convirtió en la comediante más joven en presentarse en ese escenario.

, por lo que se convirtió en la comediante más joven en presentarse en ese escenario. Fue elegida por Vulture como una de las promesas más interesantes de la comedia, destacada por su “encanto refrescante”.

como una de las promesas más interesantes de la comedia, destacada por su “encanto refrescante”. NPR también la incluyó en la lista de los diez talentos emergentes a seguir.

Durante la secundaria, fue reina del homecoming y capitana del equipo de porristas.

y capitana del equipo de porristas. Se presentó en el festival Just for Laughs dentro del showcase New Faces, un trampolín clave para comediantes emergentes.

Hacks fue el gran salto a la fama de Hannah Einbinder Archivo

Hannah Einbinder ganó un Emmy tras varias nominaciones frustradas

El camino de Einbinder hasta levantar la estatuilla dorada en 2025 no fue casualidad. La intérprete consolidó su lugar en Hollywood gracias a su trabajo en la serie Hacks, donde interpreta a Ava, una joven comediante que comparte pantalla con la legendaria Jean Smart.

En los Premios de la Crítica Cinematográfica , obtuvo una nominación en 2022 y finalmente ganó en 2025 como Mejor Actriz de Reparto en Comedia.

, obtuvo una nominación en 2022 y finalmente ganó en 2025 como Mejor Actriz de Reparto en Comedia. En los Globos de Oro , fue nominada en 2022, 2023 y 2025, siempre por su papel en Hacks .

, fue nominada en 2022, 2023 y 2025, siempre por su papel en . En los Premios Primetime Emmy , alcanzó la nominación en 2022 y 2024, hasta consagrarse ganadora en 2025.

, alcanzó la nominación en 2022 y 2024, hasta consagrarse ganadora en 2025. En los Premios del Sindicato de Actores, recibió candidaturas en 2022, 2023 y 2025, como parte del elenco de Hacks.