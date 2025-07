Jorge Ramos reaparece tras dejar Univisión y habla de la fuerza inmigrante en EE.UU.: “Nos presentan como criminales”

Jorge Ramos, reconocido periodista y escritor mexicano-estadounidense, afirmó que la comunidad migrante es ahora retratada como delincuente, pese a no contar con antecedentes penales. En este contexto, destacó la importancia del periodismo para visibilizar las contribuciones de los extranjeros en la sociedad norteamericana.

La reflexión de Ramos sobre el trato a la comunidad migrante

Ramos presentó su postura en una entrevista con la agencia EFE. Allí, determinó que en la actualidad el inmigrante se ha presentado en los medios de comunicación como un “criminal”.

Una encuesta del Pew Hispanic Center destacó que Ramos es el segundo líder latino más reconocido en Norteamérica Instagram/@jorgeramosnews

“Nos están tratando de presentar como criminales, violadores, terroristas, y no es cierto. La gran mayoría de los inmigrantes no tienen antecedentes penales“, aseveró el escritor en la entrevista.

En función de esto, determinó que los periodistas tenían la responsabilidad de presentar las contribuciones que realizaron y realizan los inmigrantes en Estados Unidos.

“Nuestro trabajo como periodistas es ahora más importante que nunca, porque tenemos que asegurarnos de que el resto de los estadounidenses sepa todas las contribuciones que hacen los inmigrantes y que no se coman el cuento de que somos malos”, destacó Ramos.

La contribución de Jorge Ramos a la comunidad migrante en Estados Unidos

El apoyo de Jorge Ramos a la comunidad migrante inició el 2 de junio de 1983, cuando llegó al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles desde México con una guitarra, su visa de estudiantes y sus ahorros recolectados por la venta de su Volkswagen Escarabajo, según consignó Los Angeles Times.

Al asentarse en La Gran Naranja, Ramos se matriculó en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA, por sus siglas en inglés) para estudiar periodismo y a los 25 años consiguió su primer trabajo como reportero KMEX, la estación afiliada de Univisión.

Ramos estuvo por más de 35 años como conductor en el Noticiero Univisión Instagram/@jorgeramosnews

Este primer trabajo lo llevaría a la conducción titular del Noticiero Univisión, el más influyente en la comunidad hispana de Estados Unidos, el 3 de noviembre de 1986. A partir de allí, Ramos se convirtió en uno de los líderes de los migrantes en EE.UU., según consignó Pew Research Center.

“[Los latinos quieren] que te vean, que te reconozcan, que te acepten, que eres parte de Estados Unidos. Nuestra influencia es enorme. Hemos pasado de tener grandes números a un poquito de poder y ese es un gran cambio. Estamos en un proceso de expansión, de empoderamiento, pero nos falta mucho todavía", aseveró el periodista en una entrevista con El País.

A fines del año pasado, Ramos se despidió de Univisión luego de acordar no extender su contrato. Esto dio pie a que iniciara su nuevo canal de YouTube “Así veo las cosas”, donde discute, de forma más coloquial, las problemáticas de la comunidad migrante en Estados Unidos.

“Las personas que están arrestando aquí en los Estados Unidos no tienen récord criminal, la mayor parte no tiene antecedentes penales. Thomas Homan (el conocido zar de la frontera) dice que lo que está ocurriendo son arrestos colaterales, pero están agarrando a otras personas que no son criminales”, expresó Ramos en uno de sus episodios, donde hace alusión a la redada del ICE en Camarillo y Carpintería (California).