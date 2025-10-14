La vida de William Levy fuera de Estados Unidos: lejos de los escándalos, vuelve a apostar a la familia

Tras varios meses de cultivar un bajo perfil, William Levy reapareció en sus redes sociales con un mensaje cargado de emoción. El actor cubano, instalado en España por el rodaje de su nueva película, expresó su felicidad por esta nueva etapa de su carrera y, sobre todo, por compartirla con su hija Kailey, que debuta en pantalla grande junto a él. “Eres todo un ejemplo”, le escribió.

El filme que une al actor cubano con su hija

William Levy se mudó a España para grabar la secuela de la película Bajo un volcán, se trata de Bajo un fuego, producida también por Secuoya Studios, que retoma la historia después de los hechos volcánicos que marcaron el primer filme.

Levy vuelve a encarnar al protagonista, pero también ocupa un rol fuera del plató, ya que es el productor ejecutivo del filme. Bajo un fuego tiene, además, un componente especial para el actor: su hija Kailey Levy forma parte del elenco principal, lo que marca su debut en la pantalla grande y el primer trabajo conjunto entre ambos.

Kailey es fruto de la relación que mantuvo con la empresaria Elizabeth Gutiérrez. En redes sociales, Secuoya estudios publicó una fotografía el 26 de septiembre, en el que indicó: “Primera imagen de Bajo un fuego, la nueva película en la que William Levy compartirá pantalla con alguien muy especial; su hija Kailey, que debuta en el cine".

William Levy y su hija, Kailey, compartirán créditos Secuoya Studios

El actor respondió con un cariñoso mensaje: “Qué orgulloso estoy de ti, mi princesa”.

El mensaje de William Levy a su hija

Levy también usó recientemente su cuenta de Instagram para dedicarle unas tiernas palabras a su Kailey. “¡Qué hermosa mujercita ya, mi amor! Me encanta tu forma de pensar como mujer. Con solo 15 años, eres todo un ejemplo”, escribió junto a la una imagen compartida por la adolescente donde se ve a la joven sonriente.

El tierno mensaje de William Levy a su hija Instagram: @willevy

Bajo un fuego, un estreno con expectativa

Bajo un Volcán llegó el 10 de octubre pasado a Netflix y se mantiene en el top 3 de la plataforma en España. En la descripción de su trama se indica: “Mientras un volcán amenaza el norte de Tenerife, saltan chispas entre una científica testaruda y un piloto cumplidor, poniendo a prueba su determinación en medio de la crisis”.

La hija de William Levy cumplió su sueño de ser actriz en una producción junto a su padre (Instagram/@kaileylevy19)

Precisamente tras su éxito y luego de estrenarse en cines en junio pasado, es que comenzó a grabarse su segunda parte, también con Secuoya Studios. En esta entrega los actores regresan para seguir contando la historia que tiene lugar en Tenerife.

Si bien todavía no se saben más detalles de la trama, el debut en el cine de la joven de 15 años mantiene a los fanáticos del actor en expectativa.

William Levy vive una nueva etapa: lejos de los escándalos y en familia

El protagonista de Café con aroma de mujer atraviesa un momento de calma personal tras superar el incidente mediático ocurrido en un restaurante de Miami, donde fue denunciado por causar disturbios y estar alcoholizado, del que salió tras pagar una fianza de US$500 y sin antecedentes penales.

Tras ese hecho, volvió a enfocarse en su carrera y en su familia. Desde entonces, evita los eventos sociales y dedica su energía a los nuevos proyectos que lo alejan del ruido mediático, informó People.