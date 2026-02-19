El paraíso de lujo de Ronald Acuña Jr. en Venezuela: así es la casa del beisbolista que se luce en las Grandes Ligas

A partir de su éxito como beisbolista, Ronald Acuña Jr. obtuvo la posibilidad de diseñar una casa de lujo en La Sabana, región de Venezuela donde se instala cada vez que visita su país. El jugador de los Bravos de Atlanta tiene una propiedad con comodidades que fue pensada para garantizar la privacidad luego del nacimiento de sus hijos. En un video reciente, mostró todos sus detalles.

Piscina, sala de juegos y hasta lockers: la casa de Ronald Acuña Jr. en Venezuela

El beisbolista de la MLB mostró el interior de su casa en una entrevista que le concedió al canal de YouTube Detrás del show. Allí, se pueden ver imágenes por dentro de la vivienda de Acuña en La Sabana, acompañadas de explicaciones sobre algunos detalles.

Según lo que comentó el propio deportista y lo que se puede observar en el video, estos son algunos detalles de su propiedad en Venezuela:

Acuña dijo que diseñó la casa con la idea de incluir a toda su familia . Por eso, construyó cuartos específicos para su madre, su hermana y hasta su primo.

La idea de esta vivienda fue obtener más privacidad y comodidad tras el nacimiento de sus hijos.

En la propiedad hay una terraza que ofrece una vista periférica de 360 grados de La Sabana. Desde allí, se puede ver el estadio y las casas de otros jugadores vecinos.

Entre las comodidades se incluyen sala de juegos, piscina y un área de casilleros diseñada para imitar el ambiente de un vestuario en un estadio.

Además, el beisbolista aseguró que tiene el deseo de ampliar la propiedad y agregar más lujos.

El beisbolista venezolano recreó los vestuarios de un estadio profesional en su casa de La Sabana Captura YouTube Detrás del show

Acuña Jr. tiene un museo de su carrera como beisbolista en su casa de La Sabana

A lo largo de su recorrido en las Grandes Ligas, el venezolano se llevó todo tipo de recuerdos de distintos partidos y hazañas. En ese sentido, contó en el video que tiene una colección de distintos elementos.

El beisbolista aseguró que en la mayoría de los casos los objetos fueron elegidos y ubicados por su madre. Estos son algunos de los recuerdos de su pasado y presente en la MLB que tiene en la propiedad:

Su primera base robada en MLB y una base certificada de su temporada de 40 jonrones.

de su temporada de 40 jonrones. Las pelotas de su jonrón 100 y 200 .

y . La pelota 40/70 , con la que alcanzó el récord de 40 jonrones y 70 bases robadas en 2023.

, con la que alcanzó el récord de 40 jonrones y 70 bases robadas en 2023. Su trofeo MVP del 2023 y otros reconocimientos como el Bate de Plata.

y otros reconocimientos como el Bate de Plata. Premios y fotos de sus participaciones en el All-Star Game .

. Reconocimientos que obtuvo en Venezuela por su trayectoria.

por su trayectoria. Camisetas de compañeros y rivales.

Ronald Acuña Jr. guarda varios de los premios que obtuvo como beisbolista en su casa de Venezuela Captura YouTube Detrás del show

El beisbolista construyó un food truck frente a su casa en Venezuela

Además de los detalles de la propiedad, Acuña Jr. también reveló que construyó el food truck “4070″ frente a la propiedad. Según contó el venezolano en la entrevista, forma parte de un plan para mejorar la infraestructura turística de La Sabana.

Con esa misma intención, piensa construir una posada y cabañas en la playa para que quienes visitan la zona puedan pasar la noche.