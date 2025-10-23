Miss Puerto Rico presenta el impactante traje típico que usará en Miss Universo 2025: inspirado en un animal

Miss Puerto Rico, Zashely Alicea, presentó su traje típico para la competencia Miss Universo 2025. La concursante buscará reflejar la cultura, la historia y el arte de su país con esta destacada vestimenta durante su participación en el certamen que se llevará a cabo en Tailandia.

Así será el traje típico de Miss Puerto Rico para Miss Universo 2025

El vestido, que lleva por nombre “El zumbador de Puerto Rico”, resalta los colores azul, violeta, dorado y verde. La inspiración del traje es el zumbador esmeralda, un ave emblemática de la isla que rinde homenaje a la riqueza natural y a la fuerza del espíritu puertorriqueño, señalaron desde la página de Miss Universo Puerto Rico.

El traje fue presentado el martes 21 de octubre (Instagram/@muniversepr)

“La propuesta combina la pasión de Zashely por el ballet con la vitalidad y el poder del zumbador, un ave que representa agilidad, determinación y resiliencia”, se lee en la descripción de la pieza.

Este atuendo, que destaca el talento de la candidata como bailarina, fue confeccionado por el diseñador boricua Joshuan Aponte con pedrería y materiales sostenibles.

Miss Universo Puerto Rico informó que el traje cuenta con un corpiño bordado en cristales iridiscentes que reflejan el brillo metálico de las alas del zumbador; un tutú en corte “plato” en tonos verdes tornasolados, azules y violetas que culmina en la característica cola azul ahorquillada del ave; y unas alas escénicas que resaltan la energía, la rapidez y la gracia que distinguen a este polinizador, destacó el sitio Primera Hora.

“El zumbador, al igual que las mujeres puertorriqueñas, es símbolo de elegancia, paciencia, estrategia y resiliencia. Aunque pequeño, posee una fuerza admirable y una presencia única en la naturaleza: un recordatorio de que la grandeza no se mide por el tamaño, sino por el impacto”, expresa la descripción del traje.

Traje típico de Miss Puerto Rico, diseñado por Joshuan Aponte (Instagram/@muniversepr)

El atuendo se acompaña con un tocado que incluye un detalle escultórico creado en láminas de worbla (material popular en los trajes de cosplay) y recamado con cristales. Además, lleva medias y zapatillas de punta negras tornasol, incrustadas con cristales azabache, ónix, violeta, azul rey y negro tornasol.

El traje, en compromiso con la conservación ambiental, no utiliza plumas ni materiales que deriven de animales. En su lugar, incorpora organza, vinilo, acetato, lentejuelas, crinolina metálica y láminas de espuma para recrear distintas texturas.

Cabe destacar que Aponte fue el responsable de diseñar las piezas de fantasía que lucieron Kiara Liz Ortega (2018), Madison Anderson Berríos (2019), Estefanía Soto Torres (2020), Karla I. Guilfú Acevedo (2023) y Jennifer Colón (2024), según el medio Metro Puerto Rico.

El traje típico de Miss Puerto Rico es un homenaje al zumbador, un ave emblemática de la isla (Instagram/@muniversepr)

La conexión del traje con las raíces latinas de Miss Puerto Rico

Zashely Alicea Rivera nació el 23 de junio de 1999 en San Juan, Puerto Rico. Es bailarina profesional, modelo, gimnasta, estudiante universitaria y activista social. A sus 26 años, busca dejar a su país en lo más alto de la competencia internacional de belleza con un atuendo característico de su tierra.

La candidata lucirá un traje que representa la cultura, historia, costumbres e identidad de Puerto Rico. “Siempre me imaginé llevar el arte que me vio crecer, el que me hizo una mujer, el que me ha puesto en escena un sinnúmero de veces, al escenario de Miss Universe. Es un sueño de vestido, un sueño de traje típico, y me parece que representa excelentemente al puertorriqueño”, expresó la boricua, según Primera Hora.

Además, señaló: “Quiero representar a todos los puertorriqueños y que sepan que no importa de dónde vengan ni las barreras que enfrenten, o si no encajan en un molde, se pueden romper y crear un futuro propio. Quizás me han dicho que no puedo hacer algo, ya sea por mi altura, mi cuerpo o de dónde vengo; sin embargo, he roto esos estándares al representar a Puerto Rico, y eso es algo que define al puertorriqueño”.

La boricua buscará resaltar con este traje en Miss Universo 2025 (Instagram/@muniversepr)

El zumbador, un ave típica de Puerto Rico llegará a Miss Universo en Tailandia

Los zumbadores, también llamados colibríes o picaflores, son aves americanas —es decir, únicas de las Américas— que se caracterizan por su plumaje iridiscente, su pico largo y puntiagudo, su aleteo rápido y su relación especial con las flores. Pertenecen a la familia Trochilidae, ampliamente representada en las regiones tropicales, informó el sitio BiodiversidadPR.

Puerto Rico cuenta con cinco especies residentes de colibríes, más que ninguna otra isla del Caribe. Tres de ellas son endémicas:

Zumbador Verde (Anthracothorax viridis)

Zumbadorcito de Puerto Rico (Chlorostilbon maugaeus)

Mango de Puerto Rico (Anthracothorax aurulentus)

Las otras dos son el Zumbador Pechiazul (Eulampis holosericeus) y el Zumbador Crestado (Orthorhyncus cristatus).

El Zumbador Verde, inspiración del traje de Miss Puerto Rico, no se alimenta solo del néctar de las flores: también consume insectos, arañas y otros invertebrados pequeños. Habita principalmente en la región montañosa, aunque también puede encontrarse en la costa y en las tierras bajas.