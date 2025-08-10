Miss Universo 2025, minuto a minuto: se define la representante de República Dominicana para el certamen internacional

Este 10 de agosto por la noche se celebra el Miss Universe República Dominicana 2025 en el Teatro Nacional Eduardo Brito en Santo Domingo. En este certamen, 29 candidatas compiten por un lugar en la 74.ª edición del Miss Universe, que se llevará a cabo en Tailandia el próximo 21 de noviembre.

Cómo ver el Miss Universe República Dominicana 2025 desde EE.UU.

La transmisión está disponible para todo el público a través de Color Visión. Esta alternativa también aplica para las personas que vivan fuera del país, dado que el canal cuenta con una transmisión vía streaming.

Color Visión es el canal que presentó en vivo la gala del certamen

En el caso de los usuarios que no pueden ver la gala en vivo por algún problema, pueden seguir todas las novedades por medio de la cuenta oficial del certamen en redes sociales, como @MissUniverseDominicana.

Quiénes son las candidatas a competir por la corona del Miss Universe República Dominicana

El certamen cuenta con 29 candidatas que representan a diversos municipios y provincias del país. Algunas de ellas son:

Jearmanda Ramos como Miss Punta Cana : tiene 27 años, es Licenciada en Negocios Internacionales y mide 1.85 metros. Es una de las más aclamadas en redes sociales.

: tiene 27 años, es Licenciada en Negocios Internacionales y mide 1.85 metros. Es una de las más aclamadas en redes sociales. Mío Almonte como Miss Sánchez Ramírez : es modelo internacional y madre de dos hijos.

: es modelo internacional y madre de dos hijos. Crismari Inoa como Miss Hato Mayor: es doctora, fotógrafa y voluntaria.

es doctora, fotógrafa y voluntaria. Delia Mejía como Miss San José de Ocoa: es modelo internacional y estudiante de Administración.

es modelo internacional y estudiante de Administración. Yordalis Corporán como Miss Santo Domingo Norte : es ingeniera industrial, locutora y guía de crecimiento personal.

: es ingeniera industrial, locutora y guía de crecimiento personal. Yakaira Reyes como Miss La Altagracia : es bailarina profesional, amante del derecho y el turismo.

: es bailarina profesional, amante del derecho y el turismo. Jennifer Ventura como Miss Barahona : es ingeniera civil y cuenta con una maestría internacional.

: es ingeniera civil y cuenta con una maestría internacional. Esmeralda Columna como Miss Bonao: es una actriz, bailarina y educadora dominicana.

La corona que se llevará la Miss Universe República Dominicana 2025

Días antes de la ceremonia final, Magali Febles, directora de la franquicia en República Dominicana, presentó una nueva corona para la próxima Miss República Dominicana.

Nueva Corona Oficial Del Miss Universe República Dominicana- RENACER

La joya fue diseñada por Axel Thomas. La misma está inspirada en el logo del Miss Universe y cuenta con una estrella de ocho puntas de cristal amatista que simboliza la “luz, guía y propósito divino”.

“Su diseño simétrico enmarca una majestuosa estrella de ocho puntas con cristal amatista en el centro, símbolo de luz, guía y propósito divino. La misma canaliza las energías cósmicas con un mensaje claro:la esperanza de una segunda corona universal para República Dominicana“, informó la organización en su cuenta de Instagram.

Quién es la antecesora de la nueva Miss Universe República Dominicana 2025

La nueva Miss República Dominicana será la sucesora de Celinee Santos Frías. La joven nació el 7 de enero del 2000 y cuenta con un amplio historial en concursos de belleza, como el Miss República Dominicana Internacional 2022, Miss Internacional 2022 en Tokio y Miss Intercontinental 2019 en Egipto.

Celinée Ágata Santos Frías tiene 25 años y estudia Derecho Instagram/@missuniversedominicana

Actualmente, estudia Derecho en la Universidad del Caribe en Santo Domingo. En el certamen Miss Universe 2024, estuvo entre las 30 finalistas.

“Con el corazón rebosante de alegría y gratitud infinita. Agradezco a cada uno de ustedes por un año lleno de retos superados, grandes alegrías y un cariño inmenso. Gracias por el respeto y por permitirme brilla”, expresó la joven tras sus últimas horas como miss.

Quiénes son las misses latinas que estarán en el Miss Universo 2025

Inna Moll , de 28 años y nombrada Miss Chile.

, de 28 años y nombrada Miss Chile. Karla Bacigalupo , de 33 años y ganadora de Miss Perú.

, de 33 años y ganadora de Miss Perú. Alejandra Fuentes , tiene 31 años y fue nombrada como Miss Honduras

, tiene 31 años y fue nombrada como Miss Honduras Yessica Hausermann , de 25 años y coronada como Miss Bolivia.

, de 25 años y coronada como Miss Bolivia. Mahyla Roth , portadora de la corona de Costa Rica, con 26 años.

, portadora de la corona de Costa Rica, con 26 años. Lina Luaces , tiene 22 años y fue nombrada Miss Universo Cuba 2025.

, tiene 22 años y fue nombrada Miss Universo Cuba 2025. Raschel Paz , destaca por su altura, tiene 24 años y es Miss Guatemala.

, destaca por su altura, tiene 24 años y es Miss Guatemala. Aldana Masset , es Miss Argentina, tiene 25 años y es modelo.

, es Miss Argentina, tiene 25 años y es modelo. Mirna Caballini , de 22 años de edad y representará a Panamá.

, de 22 años de edad y representará a Panamá. Stephany Abasali de Anzoátegui, de 25 años y representará a Venezuela.

de Anzoátegui, de 25 años y representará a Venezuela. Yamilex Hernández, tiene 29 años y fue nombrada Miss Universe Latina.

Victoria Kjær Theilvig está en la gala final de República Dominicana

Victoria Kjær Theilvig, la actual Miss Universe, ingresó al Teatro Nacional Eduardo Brito para formar parte de la gala final de República Dominicana.