Empleado de gasolinera le cerró la puerta al jefe de la Patrulla Fronteriza para ayudar a un migrante: “Vete”

Un empleado de una gasolinera en Kenner, Luisiana, no dejó a entrar a Gregory Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, cuando se presentó en la puerta de la tienda junto a otros agentes. El hombre les cerró la puerta mientras les gritaba que no podrían ingresar sin una orden judicial válida.

Cómo fue la conversación del empleado de la gasolinera con Gregory Bovino

En WWLTV, Wayne Davis, empleado de la gasolinera, contó cómo fue el momento. “¿Quieres pollo? Aquí no lo hay, hermano”, le gritó a través de la puerta para provocarlo en primera instancia.

El comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, está al mando de la operación migratoria en Luisiana Matt Kelley - FR171845 AP

“Me tomó un segundo darme cuenta de que era él”, reconoció Davis al referirse a Bovino. El trabajador explicó que sabía que los agentes no estaban habilitados para ingresar sin una orden firmada por un juez.

De hecho, cuando notó la llegada de los uniformados, Davis inmediatamente comenzó a grabar y, según dijo, Bovino se dio vuelta para quedar de espaldas a la cámara.

Posteriormente, Davis les dijo: “¡Caramba! ¿No quieren aparecer ahora? Sé que me oyen”. El trabajador sostuvo que los oficiales “no pueden” hacer lo que intentaron, y por eso se negó a dejarlos entrar a su negocio.

Dentro de la gasolinera había un cliente que se asustó cuando se dio cuenta de que agentes de inmigración estaban allí. “Vete a otro lado”, les decía mientras tanto el empleado.

¿La Patrulla Fronteriza puede entrar a tiendas sin una orden? Abogado de inmigración lo explica

Michael Gahagan, abogado de inmigración, afirmó a WWLTV que, en este caso, los agentes no contaban con la facultad de ingresar a la gasolinera porque no tenían una orden firmada por un juez.

Esto se debe a que, por lo general, los negocios tienen el derecho a impedir el acceso de personas a sus instalaciones. Por ello, esta acción no se considera como una interrupción al trabajo de las autoridades migratorias.

El comandante general de la Patrulla Fronteriza de EE. UU., Gregory Bovino, y sus agentes en un comercio de Nueva Orleans. Gerald Herbert� - AP�

“Son sus propiedades, su propiedad privada, prohibirles entrar no es lo mismo que impedir que [los agentes] hagan su trabajo”, explicó el especialista.

En caso de haber tenido una orden judicial, Bovino y los otros uniformados sí hubieran podido ingresar a la tienda a pesar de que el trabajador les niegue el ingreso.

“Necesitan acudir a un juez estatal o federal y obtener una orden de allanamiento para arrestar a alguien dentro del edificio, firmada por un juez después de una audiencia de causa probable”, detalló luego.

La fuerte operación migratoria que se lleva a cabo de Louisiana

Recientemente, en sus redes sociales, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, anunció el inicio de una fuerte operación migratoria en Nueva Orleans, Louisiana. La funcionaria federal dijo que su principal objetivo es “eliminar a lo peor de lo peor”.

“Los hombres y mujeres encargados de hacer cumplir la ley del DHS han llegado a The Big Easy. La Operación Catahoula Crunch eliminará lo peor de lo peor de Nueva Orleans después de que los políticos santuario de la ciudad hayan ignorado el Estado de Derecho”, escribió Noem en su cuenta de X.

Kristi Noem anunció el desplieuge del DHS en Nueva Orleans Mark Schiefelbein - AP

Además, la titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) prometió que primarán “la ley y el orden”. Por su parte, CNN dialogó con la subsecretaria de la agencia (Tricia McLaughlin), quien dijo que el operativo busca alcanzar los cinco mil arrestos o más.