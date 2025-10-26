Quién es la favorita para ganar Miss Universo 2025, según la IA

Representantes de más de 80 países participarán en la próxima edición de Miss Universo, el certamen de belleza más importante del mundo. Actualmente, la corona pertenece a la danesa Victoria Kjær Theilvig, quien entregará la corona a su sucesora y la inteligencia artificial (IA) ya tiene a su favorita para ganar.

La favorita para ganar Miss Universo 2025, de acuerdo con la IA

La final del certamen de belleza que se llevará a cabo en Tailandia tendrá lugar el próximo 21 de noviembre de 2025, según las redes sociales de la organización. Al preguntarle a la inteligencia artificial quienes son sus candidatas favoritas para llevarse la corona, se obtuvieron los siguientes resultados:

La corona de Miss Universo 2025 será entregada a la ganadora del certamen en noviembre de este año (Instagram/joyeriamurguia)

ChatGPT

Para esta herramienta, la próxima ganadora de Miss Universo 2025 es una latina, se trata de la mexicana Fátima Bosch. Algunos de los principales motivos por los que es su favorita son la fuerte tradición y experiencia que tiene México en los concursos de belleza, además de que ha destacado en pasarela, tiene un gran carisma y podría posicionarse muy bien en las entrevistas.

Otros nombres mencionados por la IA son el de Manika Vishwakarma, representante de la India, y Gaby Guha, candidata de Bulgaria.

Fátima Bosch representará a México en Miss Universo 2025 (Archivo-Instagram/@missuniverse.mexico)

Gemini

El análisis de esta inteligencia artificial también arroja a una latina como ganadora de la edición 74 del certamen. Es la venezolana Stephany Abasali quien tendría mayores posibilidades, debido a su preparación integral, es decir, tiene carisma, oratoria y buen desempeño en pasarla, y su país es fuerte en este tipo de competencias.

Las participantes que también son candidatas fuertes según Gemini son Gabriela Lacerda, representante de Brasil, e Inna Moll, originaria de Chile.

Meta AI

Para esta herramienta, la favorita para ganar Miss Universo 2025 es la colombiana Vanessa Pulgarin, quien destaca del resto por su belleza. Aunque también menciona los nombres de Praveenar Singh de Tailandia y Nadia Mejía de Ecuador, como otras candidatas que podrían llevarse el título.

Quiénes son las favoritas de cada IA para ganar Miss Universo 2025

Las diferentes herramientas de inteligencia artificial consultadas arrojaron a distintas candidatas como sus favoritas para ganar la corona este 2025, aunque las tres coinciden en que son mujeres latinas.

La representante de México, favorita de ChatGPT para ganar Miss Universo 2025, es originaria de Tabasco y destaca no solo por su belleza, sino también por su preparación académica internacional.

La modelo tiene solo 24 años de edad y también es una amante de los deportes, ya que practica equitación y tenis. Se define a sí misma como creadora, diseñadora y amante de las artes.

La modelo Stephany Abasali fue seleccionada como representante de Venezuela en Miss Universo 2025 (Archivo) Instagram/@missvenezuela

Stephany Abasali

La favorita de Gemini representará a Venezuela en el certamen de belleza más importante del mundo. Con 24 años de edad, la estudiante de economía, que fue coronada a finales de 2024, ahora viajará a Tailandia para demostrar por qué su país es conocido como una “fábrica de reinas de belleza”.

Abasali disfruta de hacer deporte, leer y los juegos de mesa. Asegura que es una mujer muy reservada y que busca destacar en el certamen de belleza para promover la educación integral en jóvenes y adultos, según Miss Venezuela.

Es la preferida de Meta AI rumbo a Miss Universo 2025 y representará a Colombia tras haber sido coronada a nivel nacional el pasado 28 de septiembre. La modelo y creadora de contenido en las redes sociales tiene 34 años de edad y experiencia en certámenes de belleza desde hace más de una década.

Vanessa Pulgarín representará a Colombia en el certamen de belleza internacional (Archivo-Instagram/@vanepulgarin)

También cuenta con estudios en Comunicación Social y Periodismo, es disciplinada, líder y apasionada, con una trayectoria destacable en el mundo del modelaje y las pasarelas y busca promover el deporte como herramienta para la transformación social.