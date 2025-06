Polémica por la serie de “El Chavo”: Florinda Meza apunta contra los hijos de Chespirito y dice que contará su versión

La serie “Chespirito: sin querer queriendo”, que se emite por la plataforma Max, relata la vida de Roberto Gómez Bolaños. En pocos días, la producción se volvió un éxito, pero la actriz Florinda Meza mostró su descontento por la historia. Ahora asegura que lanzará su propio documental para contar su verdad y desmentir a los hijos del comediante.

Florinda Meza va contra los hijos de Chespirito y lanzará su propio documental

La serie, creada por los hijos de Chespirito, Roberto y Paulina Gómez, muestra la vida del actor en lo profesional y personal, así como su matrimonio con Florinda Meza.

Sin embargo, la manera en que se cuenta su relación no fue del agrado de la actriz que interpretaba a “Doña Florinda”, por lo que se molestó con la producción al asegurar que no es una visión que muestre la verdad.

Javier Domz, director creativo del proyecto de Florinda Meza, comentó durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante que el documental ya está listo para estrenarse. Y aunque su fecha de lanzamiento no es oficial, se espera que sea a finales de julio o principios de agosto de este año.

“Estamos esperando algunos testimonios que se han sumado, de gente que Florinda ha impulsado, que apoyó cuando hizo estos grandes clásicos en novelas como ‘Milagro y Magia’ y ‘Alguna vez tendremos alas’”, confirmó.

De igual manera, en sus redes sociales la actriz mexicana habló sobre la serie y comentó que no se relata con veracidad su relación. “Se dijo que yo me opuse a que se hiciera la biografía de Roberto: total mentira. Por principio de cuentas sé, de muy buena fuente, que en esa biografía no se me trata con respeto y mucho menos se cuenta la verdad“, afirmó.

Florinda Meza rechazó participar o autorizar su imagen para la serie producida por los hijos de Roberto, de acuerdo a lo señalado por la revista Gente, por lo que su personaje aparece bajo el nombre de Margarita Ruiz.

“Mi vida, mi nombre, mi trayectoria, mi poder de convocatoria son de mi propiedad. Es mi identidad la que será usada, la que estará en entredicho. Para que me entiendan: la vida, el nombre y la historia de cualquiera de ustedes también merece respeto”, expresó.

Ahora, la actriz mostrará, con fotos, videos y testimonios de actrices y actores que formaron parte de su trayectoria, cómo fue su vida al lado del comediante. Se espera que tenga gran impacto en la audiencia mexicana.

De qué tratará el documental de Florinda Meza

La serie de Chespirito cuenta la relación del comediante con Graciela Fernández, su primera esposa y con la que tuvo seis hijos. Su historia la muestra como una mujer fuerte, apasionada, que siempre apoyó la carrera de su esposo, incluso cuando no tenían nada. Incluso relata el momento en el que confeccionó el primer traje del “Chapulín Colorado”.

Su fortaleza y apoyo a Roberto Gómez Bolaños fue visto como un acto de amor puro entre la audiencia, mientras que el romance de Chespirito con Florinda se dio cuando él aún estaba casado y ella comprometida por el productor Enrique Segoviano. Esto, asegura, afectó la imagen pública de ambos.

El Chapulín Colorado fue una de los personajes interpretados por Roberto Gómez Bolaños Foto: @FlorindaMezaCH @FlorindaMezaCH

Al respecto, Domz destacó que en el nuevo documental se dará a conocer que Florinda fue una víctima de maltratos y que incluso se mostrará evidencia de los hechos.

“Cuando uno ve la serie de Chespirito y después ve el documental, hay cosas que no van a cuadrar. Al final, la bioserie es dramatizada y el documental va precisamente a eso, documentado con fotos, videos y testimonios, que dan a entender que Florinda fue víctima de maltratos a lo largo de su vida”, detalló.

El director indicó que actualmente no tiene comunicación constante con Florinda Meza, pero todo el proyecto está basado en diálogos previos y materiales proporcionados por la propia actriz.