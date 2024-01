escuchar

Devin Ratray, quien saltó a la fama mundial por su personaje de Buzz McCallister en la película Home Alone (Mi pobre angelito) 1 y 2, fue llevado a juicio por una de sus exparejas, acusado de violencia doméstica. La querella, que estaba planeada para comenzar este lunes, se tuvo que retrasar porque sus abogados le informaron al juez sobre su hospitalización “en estado crítico”.

Aunque los informes de TMZ señalan que el actor ya se encuentra en recuperación en su casa por órdenes médicas, el juicio se retrasó hasta febrero. El proceso estaba previsto para llevarse a cabo en una sala del tribunal de Oklahoma, indicó el medio citado. Hasta el momento, se desconocen los detalles de su presunto problema de salud y la fecha exacta de su hospitalización.

Devin Ratray es acusado de violencia doméstica @devinratray / Instagram

Devin D. Ratray nació el 11 de enero de 1977, en Nueva York. Comenzó su carrera en el medio artístico en 1986, en la producción Where Are the Children? (¿Dónde están los niños?). Posteriormente, formó parte del elenco de Heartland, Little Monsters, Home Alone, Daniel, el travieso, entre otras. A sus 47 años, ha sido acusado dos veces de atentar contra la vida de sus parejas.

¿De qué acusan a Davin Ratray?

El actor Devin Ratray enfrenta dos acusaciones de violencia. Las autoridades de Nueva York investigaban al famoso por una denuncia por violación, presuntamente ocurrida en 2017 contra Lisa Smith. La mujer señaló en su declaración que fue amiga del actor durante más de una década y que en la noche del ataque, había salido con él y otro amigo para beber en un bar, reseñó el Daily Mail.

Asimismo, la mujer indicó que se fueron al departamento del actor y lo acusó de darle un vaso intoxicado. “Recuerdo que me desperté y no podía moverme. No podía abrir los ojos, pero podía oír lo que estaba pasando y podía sentir lo que estaba pasando”. Al poco tiempo, la supuesta víctima presentó la denuncia, pero las autoridades cerraron el caso, publicó CNN.

Devin Ratray fue acusado de violencia en dos ocasiones @devinratray / Instagram

El segundo caso que enfrenta el actor, es por violencia doméstica y lo llevará a los tribunales. En diciembre del 2021, Ratray fue detenido por supuestamente intentar estrangular a su entonces pareja sentimental, en un hotel de Oklahoma. Al parecer, el actor se enojó con ella porque dos fans se le acercaron para pedirle un autógrafo, pero la mujer no les habría pedido dinero y les regaló dos fotos firmadas.

De regreso a su habitación, Ratray supuestamente la empujó sobre la cama y le habría puesto las manos en el cuello con mucha fuerza. “Así es como mueres”, fueron las supuestas palabras que el famoso pronunció.

Cuando ella logró escapar, según su testimonio, él la golpeó en repetidas ocasiones, se detalla en el informe. Se sabe que el actor se entregó a las autoridades, que fue procesado y que quedó en libertad, luego de pagar una fianza de US$25.000. Un medio local de Oklahoma dio a conocer que el detective Joseph Burnett, del departamento de policía, fue el que habló con la novia de Ratray, cuya identidad aún se desconoce.