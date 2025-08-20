Qué le pasó a Yany Prado: la actriz cubana abandonó el reality de Telemundo “Top Chef VIP” para acompañar a su padre

El programa Top Chef VIP (Telemundo) confirmó hace unas horas que Yany Prado abandonó la competencia. La actriz cubana se despidió de los jueces, de la presentadora y de sus compañeros en la cocina, y explicó que tuvo que alejarse del reality show para estar junto a su padre, quien se encuentra en estado de coma.

Yany Prado confirma por qué abandona Top Chef VIP

En la última transmisión del programa, la también modelo Yany Prado envió un mensaje en el que aseguró que atraviesa situaciones personales que requieren toda su atención, las mismas que previamente la llevaron a dejar la competencia de manera parcial.

Yany Prado se despide de sus compañeros de Top Chef VIP

“Como saben, Yany tuvo que dejar unos días esta competencia por un asunto familiar. Por desgracia, la situación está muy complicada y requiere de toda su atención en este momento y no va a poder continuar con nosotros en esta competencia”, dijo la conductora Carmen Villalobos.

Los compañeros de cocina de la famosa lamentaron su salida, y le enviaron sus mejores deseos. En el video enviado, la actriz revela que debe resolver unos asuntos personales, aunque también aprovechó para agradecer a todo el equipo de Top Chef VIP.

Yany Prado se despidió de la producción de Top Chef VIP por asuntos familiares (Instagram/@telemundorealities)

La joven cubana es la segunda participante del reality show que decide abandonar la competencia, esto luego de que Elvis Crespo saliera del programa para enfocarse en su próximo proyecto musical.

La noticia llega después de varias semanas de que Yany Prado usara sus redes sociales para pedir ayuda y justicia por el presunto intento de asesinato de su padre.

Yany Prado participó en Top Chef VIP, pero abandonó la competencia por asuntos personales (Instagram/@telemundorealities)

Qué pasó con el padre de la actriz cubana Yany Prado

El pasado 24 de junio la actriz pidió apoyo a sus seguidores a través de las redes sociales tras anunciar un intento asesinato de su padre. Horas más tarde confirmó que el hombre estaba vivo, pero en estado de coma, según TV Notas.

En aquel momento, Yany Prado dijo que su padre había sido brutalmente atacado y que se encontraba en un hospital en Texas, mientras luchaba por su vida.

Los medios de comunicación reportaron que el hombre fue agredido el 20 de junio de 2025 por un sujeto identificado como Pedro Luis ‘N’, quien después de ataque habría huido hacia Reynosa, Tamaulipas, en México.

En junio 2025, la actriz Yany Prado compartió que su padre había sido brutalmente atacado (Instagram/@yanypradooficial)

Al principio, la familia pensó que el padre de la actriz había fallecido, aunque horas más tarde la misma Prado aclaró que la noticia era falsa y que su progenitor sobrevivió, por lo que buscaba estar cerca de él y ayudarlo a despertar del coma.

Quién es Yany Prado, la participante que abandonó Top Chef VIP

La actriz nació el 2 de enero de 1991 en Cuba y formó parte de diversas producciones de televisión. Uno de los primeros papeles que la puso en el ojo público fue en un capítulo de Como Dice El Dicho (Televisa), según Famous Birthdays.

Aunque nació en Cuba, se mudó a México a los 11 años, ya que sus padres son amigos de la también actriz Niurka Marcos. Yany Prado cuenta con más de 700 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Además de su participación en Top Chef VIP, la famosa también formó parte de la serie de televisión La Jefa (Telemundo), donde interpreta el papel de Yadira Castro.

Yany Prado nació en Cuba, pero se mudó a México a los 11 años (Instagram/@yanypradooficial)

La primera temporada de esta serie se estrenó este mismo año, se transmite en el horario estelar y narra la historia de Gloria, una mujer que tiene todo lo que cualquiera pueda desear, hasta que su vida se ve eclipsada por el asesinato de su novio durante el día de su boda.

Yany Prado comparte pantalla con artistas como Fabiola Guajardo, Iván Arana, Mauricio Henao, Andrés Almeida, Azela Robinson, Verónica Merchant, José María Galeano y Jorge Luis Moreno, entre otros.