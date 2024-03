Escuchar

En un giro sorprendente, Rodrigo Romeh se convirtió en el nuevo líder de la semana de La Casa de los Famosos, tras arrebatarle a Lupillo Rivera el nombramiento que ha tenido en tres oportunidades. El excampeón de fisicoculturismo se enfrentó a Guty Carrera y “La Melaza”, finalistas en las reñidas competencias de la cuarta temporada.

A diferencia de las semanas pasadas, Romeh no tuvo la oportunidad de elegir con quién compartiría la suite, que es uno de los beneficios por ser el líder. En cambio, fue el público quien emitió su voto para seleccionar al otro concursante afortunado y la mayoría eligió a la boricua Maripily Rivera.

De nueva cuenta, un representante del cuarto Tierra ganó el privilegiado espacio de descanso. El último juego se llamó “Píntalo” y Romeh destacó para obtener los privilegios. No obstante, mientras celebraba el triunfo, Nacho Lozano y Jimena Gállego, conductores de la emisión, le dieron la noticia sobre el cambio de las reglas.

Cambian las reglas del juego en La Casa de los Famosos: ¿qué significa?

El mexicano Rodrigo Romeh se mostró sorprendido y agradecido por su triunfo. Sin embargo, no sabía que el público, esta vez, tendría su propia participación. “Qué crees, no vas a elegir quién subirá contigo a la suite. Esta noche, Romeh, ”La Jefa” ha decidido que quien elija a tu acompañante rumbo a la suite será el público. El público en este instante está votando”, le dijo el presentador de televisión.

La noticia causó una gran expectativa entre los demás participantes, que no sabían si serían seleccionados o no. Algunos se mostraron ilusionados, otros nerviosos, y otros indiferentes. Romeh tampoco pudo ocultar su intriga y su preocupación, dado que no sabía si el público lo favorecería o lo castigaría con su decisión.

Rodrigo Romeh es el nuevo líder de la semana en La Casa de los Famosos @telemundorealities / Instagram

Aunque en esta semana tuvieron algunas discusiones, parece que los votos ayudaron a dejar todo atrás. Romeh subió en brazos a Maripily Rivera a la suite, lo que sorprendió al resto de los concursantes. El motivo de su reciente enfrentamiento fue un chocolate y cómo lo repartieron con el resto de los concursantes del reality.

Con ellos estaban Lupillo Rivera, quien miraba atento la actitud de Romeh, y Ariadna Gutiérrez, quien estaba sentada al lado de la modelo. Los seguidores en redes sociales externaron su apoyo a la puertorriqueña.

Otros de los sucesos que podrían cambiar la dinámica en los integrantes del cuarto Tierra es que Maripily y Ariadna han comentado estar casi seguras de que llegarán a la final de La Casa de los Famosos con el cantante de regional mexicano, quien ha sido uno de los personajes más fuertes en esta temporada.

Además, Clovis Nienow sigue insistente en conquistar a Cristina Porta, la periodista española que llegó a la casa más famosa de la televisión para competir por los US$200 mil. Pero pese a los frecuentes acercamientos, hasta ahora ella solo lo ve como un amigo.

¿Cómo votar por quién compartirá la suite con el líder de La casa de los famosos?

A través del sitio web de Telemundo, se anunciaron las nuevas reglas para que los televidentes puedan votar por el concursante que acompañará al líder de la semana en la suite. El período de votación se abrirá los martes, únicamente para quienes están en EE.UU., en un proceso sujeto a cambios de producción.