Quién es Flavia López, la nueva Miss Perú que representará al país latino en el Miss Grand 2025
La joven, de 20 años, viajará a Tailandia para competir en el certamen internacional; en 2024, fue parte de un escándalo mediático amoroso
- 4 minutos de lectura'
El 18 de octubre de 2025 se llevará a cabo la edición número 13 del Miss Grand International, un concurso que reúne a reinas de belleza provenientes de todo el mundo. Una de las participantes latinas que ha llamado la atención y que estará presente en la competencia es Flavia López, quien apenas fue coronada como Miss Grand Perú.
Flavia López, la Miss Perú que participará en el Miss Grand 2025
El 31 de agosto de 2025 se celebró la final de Miss Grand Perú, el certamen de belleza donde se eligió a la mujer que representará a Perú en el Miss Gran International el próximo 18 de octubre, en Bangkok, Tailandia.
Una de las participantes fue Flavia López, quien representó al área de Lima Centro. Múltiples medios locales, como Perú21 y RPP Noticias, reportaron que era una de las candidatas favoritas a ser coronada entre las 17 contendientes del Miss Grand Perú.
Perú21 detalló que la joven de 20 años cumplió con las expectativas desde las etapas preliminares del concurso, al ganar los premios Grand sonrisa, Grand silueta y el Reto crowned by Vizzano.
Después de seleccionar a las cinco finalistas del Miss Grand Perú, las reinas de belleza tuvieron que compartir sus reflexiones personales sobre qué significa la paz. Flavia López respondió que, para ella, necesita de empatía, diálogo y tolerancia para ser posible.
Luego de que Arlette Rujel se despidiera del título que ganó el año pasado, la Miss Grand International 2023, Luciana Fuster, anunció a la nueva reina que viajará a Tailandia para representar a Perú. La elegida fue Flavia López, quien ahora ostenta la corona de Miss Grand Perú 2025.
La historia de Perú en el Miss Grand International
De acuerdo con RPP Noticias, López intentará convertirse en la tercera mujer peruana que gana en la historia de ese certamen. Las dos reinas de belleza que consiguieron esa hazaña fueron María José Lora y Luciana Fuster, en 2017 y 2023, respectivamente.
En las 12 ediciones que ha tenido el Miss Grand International, Perú participó en 10 de ellas.
Miss Grand International fue fundado por el empresario Nawat Itsaragrisil, en 2013, en su Tailandia natal. “Empoderamos a nuestras reinas para que crezcan como artistas, emprendedoras, embajadoras de marca y empresarias, al sentar las bases para el éxito a largo plazo”, aseguró el concurso en su página web.
Miss Grand International se define como una plataforma global para la paz, más allá de presentarse al mundo a través de un concurso de belleza. La campaña que acompaña a este evento desde sus inicios se titula “Ponerle un alto a la guerra y a la violencia”.
Flavia López: el inicio de su carrera y el escándalo en la que se vio envuelta
El medio local La República publicó que Flavia López es originaria de la ciudad de Trujillo, en Perú, y antes de entrar a la competencia de Miss Grand Perú era conocida por haber sido coronada como Miss Huanchaco.
A lo largo de su carrera en los desfiles, López construyó una reputación por ser una reina de belleza preparada para los desafíos que se le imponen.
Según La República, uno de los primeros eventos internacionales en los que participó Flavia López fue Teen Universe 2020, que tuvo sede en España. Además de desempeñarse como reina de belleza, ella se dedica al modelaje.
Fuera de su carrera profesional, López se vio involucrada en un escándalo mediático, en 2024. En ese entonces, fue vista en varias ocasiones en compañía de Patricio Palordi, quien es conocido por participar en el reality show Esto es guerra.
Como consignó La República, en ese entonces, Palordi acababa de separarse de Luciana Fuster, quien fue Miss Grand International 2023, cuando se lo vio con Flavia López. En entrevista con América Hoy, Palordi aseguró que él y López solo son amigos.
