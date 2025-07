Quién es Yul Vázquez, el actor cubano que cumplió el “sueño americano” y brilla en la serie furor Severance

El furor de la serie Severance (Apple TV+) va más allá de su concepto distópico. El elenco que compone el thriller es un foco de interés en sí mismo entre los fanáticos. Un ejemplo de ello es el caso de Yul Vázquez, el actor cubano que cumplió su “sueño americano” en Hollywood.

La historia de éxito de Yul Vázquez

Vázquez nació el 18 de marzo de 1965 en La Habana, Cuba. Llegó con su mamá y hermana a Estados Unidos en 1971, luego de ser el primer grupo exiliados cubanos acogidos en Torre de la Libertad, en Miami.

La Torre de la Libertad tuvo un papel clave como centro para refugiados cubanos en los años sesenta X/@PanamaUSCS

Al establecerse en el país norteamericano, se mudó con su familia a una habitación tipo estudio y su mamá comenzó a trabajar en dos empleos para poder mantenerlos. Esa mentalidad de resiliencia y fortaleza quedó marcada en la crianza de Vázquez.

“Mi madre llegó aquí con dos hijos que no hablaban inglés y enseguida se puso a buscar dos trabajos para mantenernos. Esa mentalidad es muy real y poderosa”, relató en una entrevista con Variety.

Su primer contacto con las artes

Las enseñanzas de la madre de Vázquez no se limitaron a inculcar valores o responsabilidades. Fue ella quien le compró su primera cámara de pequeño y lo llevó varias veces al teatro donde trabajaba.

Con estas salidas, Yul sintió una conexión por el teatro, por lo que inició su carrera con pequeños papeles en las obras de su mamá.

Vázquez inició su interés por las artes gracias a su madre Instagram/@yuluminati

En 1992, debutó en el cine con Los reyes del Mambo y dio inicio a su trayectoria ante las cámaras con más de once películas como:

Runaway Bride (1999)

(1999) Traffic (2000)

(2000) Bad Boys II (2003)

(2003) La guerra de los mundos (2005)

(2005) American Gangster (2007)

(2007) Che (2008)

(2008) Guerrilla (2009)

(2009) The A-Team (2010)

(2010) Captain Phillips (2013)

(2013) The Infiltrator (2016)

Con respeto a la televisión, debutó también en 1992 con la serie Cuentos de la Cripta. Luego de ello, apareció en algunas de producciones televisivas como Seinfield y The Sopranos, donde interpretó a Reuben Santiago, “el cubano”.

Yul Vázquez en Seinfeld

Su historia con la música y sus pasatiempos

Además de sus producciones ante las cámaras, Vázquez fue líder de las bandas de hard rock Urgent y Diving for Pearls en la década de los ochenta. Estos grupos duraron poco tiempo. Sin embargo, una de sus canciones “Love Can Make You Cry” apareció en la banda sonora de la película Iron Eagle de 1986.

La película está basada en los ataques por parte de Estados Unidos contra Libia sobre el Golfo de Sidra X/@RetroMoviesDB

Otra de sus pasiones se encuentra en la fotografía y el arte. De acuerdo con Variety, el actor suele exhibir y vender sus pinturas y fotografías en galerías.

El rol de Yul Vázquez en Severance

Vázquez interpretó a Pete Kelmer en la serie Severance durante la primera temporada. Su rol funciona como catalizador de la trama, dado que es el primer trabajador de Lumon Industries que logra revertir el procedimiento de separación de recuerdos.

En dicha temporada, también saca a relucir sus dotes musicales. En el cuarto capítulo, interpreta con su guitarra una versión de “Enter Sandman” de Metallica.