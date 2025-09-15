Regalos de hasta US$250 mil: estos son los productos de lujo que obtuvieron los ganadores del Emmy 2025 en EE.UU.

La 77.ª edición de los premios Emmy se celebró el 14 de septiembre de 2025 y reconoció lo mejor de la comedia, los dramas y las miniseries de televisión. La velada dejó varias sorpresas entre los ganadores, además de los obsequios de lujo que recibieron presentadores y nominados.

Qué regalos recibieron los ganadores del Emmy 2025

Como parte de los ensayos previos y durante la transmisión, se montó la Giving Suite, una sala de experiencias exclusiva para presentadores y nominados, organizada por Distinctive Assets. Allí pudieron elegir entre productos de lujo como cosméticos de Miage Skincare, flores personalizadas de Blooms by Maison d’Emilie y accesorios de HydroJug; de acuerdo con People.

Los presentadores y ganadores de los Emmy reciben una bolsa de regalos exclusiva (Instagram @televisionacad)

Además, los ganadores recibieron una bolsa de regalos con artículos de L’Oréal Paris, Chanla Chau Cosmetics, Redken NYC, VisionMD de 1MD Nutrition, Beekeeper’s Naturals, Designs for Health, Helight Sleep, Vital Proteins y una selección de whisky escocés Johnnie Walker Blue Label Blended.

Qué es la Giving Suite de los premios Emmy

Según la Fundación de la Academia de Televisión, la Giving Suite recauda fondos para los programas de pasantías, premios universitarios y el proyecto de preservación The Interviews: An Oral History of Television.

The Studio se llevó 13 galardones en los Emmy 2025 (Instagram @televisionacad)

En este espacio, los nominados pueden comprar productos de lujo a precios especiales y lo recaudado se destina a la fundación. De acuerdo con Forbes, en 2021 las marcas llegaron a pagar hasta US$6000 para incluir un producto en la bolsa de regalos y entre US$15.000 y US$250.000 para asegurar un lugar en la sala.

Quiénes son los ganadores de los premios Emmy 2025

De acuerdo con CNN, la 77.ª edición de los premios Emmy dejó varias sorpresas, entre ellas The Studio, la serie de sátira sobre Hollywood emitida por Apple TV+, que fue la más premiada de la noche al conseguir 13 galardones, entre ellas “Mejor serie de comedia”.

The Studio fue la sorpresa de la noche en los premios Emmy 2025 (Instagram @televisionacad)

Además de The Studio, las otras producciones que acapararon las estatuillas fueron Adolescence (Netflix), Severance (Apple TV+” y SNL50: The Anniversary Special (NBC), que empataron con ocho premios cada una. Sin embargo, The Pitt, fue una de las mayores sorpresas al coronarse como mejor serie dramática, al superar a la favorita Severance, que llegó a la velada con 27 nominaciones; The Pitt, al final logró conseguir cinco premios.

Nominados y ganadores por categoría:

Serie dramática:

Andor

The Diplomat

The Last of Us

Paradise

The Pitt (GANADORA)

Severance

Slow Horses

The White Lotus

Serie de Comedia:

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Shrinking

The Studio” (GANADORA)

What We Do in the Shadows

Miniserie:

Adolescence (GANADORA)

Black Mirror

Dying for Sex

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

The Penguin

Entre los actores y actrices premiados se encuentran los protagonistas de las series ganadoras, como Noah Wyle en The Pitt, y Tramell Tillman, en Severance.