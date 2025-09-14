En Texas: los conductores que serán multados por vender su vehículo y no respetar un paso clave

Quienes transfieran un automóvil en el Estado de la Estrella Solitaria deben cumplir con un requisito oficial para evitar sanciones económicas
- 3 minutos de lectura'
Vender un auto en Texas, Estados Unidos, conlleva varias cuestiones legales más allá de una simple transacción y el traslado del título del vehículo. No solo es importante para aquellos que van a entregarlo, sino también para quienes adquieran un nuevo automóvil en el Estado de la Estrella Solitaria. En caso de no cumplir con ciertos pasos obligatorios, los propietarios pueden enfrentar multas, responsabilidades por infracciones ajenas y problemas con el registro oficial.
Guía para vender un auto en Texas: requisitos y pasos legales
La ley de Texas, compartida por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés), exige que el comprador titule el vehículo a su nombre en un plazo de 30 días a partir de la fecha de venta. En caso de no hacerlo, podría estar incurriendo en una infracción y sería multado.
Para evitar que esto le suceda, desde DMV recomiendan acompañar al comprador a la oficina de impuestos de su condado para que se presente la solicitud de título de propiedad del vehículo y se transfiera a su nombre en el momento.
Uno de los grandes problemas es que, si no se presenta la notificación dentro de los 30 días posteriores a la transferencia, el vendedor sigue siendo responsable.
En caso de realizar esta operación con un concesionario, este no está obligado a titular el rodado a su nombre de inmediato. Esto se debe a que el vehículo permanecerá a su nombre hasta que el dealer lo venda a un individuo final. Por eso se recomienda presentar una notificación de transferencia de vehículos, que le permitirá saber cuando se concrete el traspaso.
El paso a paso para vender un auto correctamente en Texas
Documentación que se debe entregar
- Título de Propiedad: debe estar firmado correctamente, con la fecha de venta y la lectura del odómetro anotado.
- Formulario 130-U (Application for Texas Title and/or Registration): debe estar firmado y mostrar claramente el precio de venta.
Protección Post-Venta
- Notificar la transferencia de vehículo: se puede hacer de manera online en el portal de TxDMV o en persona (guarde el comprobante)
- Llevar un registro detallado: guardar una copia de todos los documentos y anotar la información del comprador (nombre, dirección, teléfono), la fecha de venta y el número de identificación del vehículo (VIN, por sus siglas en inglés)
- Hacer esto con las placas: se puede guardar, transferir o destruir en el caso de que sea necesario
La importancia de la inspección vehicular en Texas
La inspección vehicular en Texas es otro requisito anual obligatorio para todos los automóviles, crucial para garantizar la seguridad vial y el cuidado del medio ambiente.
Este proceso, conocido como Vehicle Inspection, verifica que elementos importantes como frenos, luces, neumáticos, sistema de escape y emisiones contaminantes cumplan con los estándares estatales.
Realizar la revisión en estaciones certificadas no solo evita multas por circular con la inspección vencida, sino que también contribuye a identificar posibles fallas mecánicas a tiempo, protegiendo la seguridad del automovilista y la de todos los ciudadanos en la carretera.
Por último, es fundamental presentar el certificado de inspección vigente al realizar la renovación anual del registro.
Otras noticias de Agenda EEUU
Esto pasará con el premio. Ganaron 5000 dólares a la semana de por vida en un concurso, pero la empresa quebró
Lo que se debe saber. Bodie, el pequeño pueblo fantasma a menos de una hora de Bridgeport en California, donde comenzó la fiebre del oro en EE.UU.
Cuánto cuestan. Los mejores cinco perfumes para dar imagen de jefe y marcar presencia en las reuniones de trabajo en EE.UU.
- 1
Conurbano sangriento: motochorros quisieron robarle a una policía de la Ciudad y uno terminó muerto en el lugar
- 2
Alberto Asseff: “El Presidente tiene muchísimas personas que no están a la altura de las transformaciones que propone”
- 3
Video: el youtuber Mr.Beast desafió a Mike Tyson y terminó en el piso tras un gancho al estómago
- 4
Barbie Simons elogió el físico de Franco Colapinto y Pampita tuvo una desopilante reacción: “Es un bebé”