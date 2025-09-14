En Texas: los conductores que serán multados por vender su vehículo y no respetar un paso clave

Vender un auto en Texas, Estados Unidos, conlleva varias cuestiones legales más allá de una simple transacción y el traslado del título del vehículo. No solo es importante para aquellos que van a entregarlo, sino también para quienes adquieran un nuevo automóvil en el Estado de la Estrella Solitaria. En caso de no cumplir con ciertos pasos obligatorios, los propietarios pueden enfrentar multas, responsabilidades por infracciones ajenas y problemas con el registro oficial.

Guía para vender un auto en Texas: requisitos y pasos legales

La ley de Texas, compartida por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés), exige que el comprador titule el vehículo a su nombre en un plazo de 30 días a partir de la fecha de venta. En caso de no hacerlo, podría estar incurriendo en una infracción y sería multado.

Cómo comprar o vender un auto en Texas, paso a paso Freepik

Para evitar que esto le suceda, desde DMV recomiendan acompañar al comprador a la oficina de impuestos de su condado para que se presente la solicitud de título de propiedad del vehículo y se transfiera a su nombre en el momento.

Uno de los grandes problemas es que, si no se presenta la notificación dentro de los 30 días posteriores a la transferencia, el vendedor sigue siendo responsable.

En caso de realizar esta operación con un concesionario, este no está obligado a titular el rodado a su nombre de inmediato. Esto se debe a que el vehículo permanecerá a su nombre hasta que el dealer lo venda a un individuo final. Por eso se recomienda presentar una notificación de transferencia de vehículos, que le permitirá saber cuando se concrete el traspaso.

El paso a paso para vender un auto correctamente en Texas

Documentación que se debe entregar

Título de Propiedad : debe estar firmado correctamente, con la fecha de venta y la lectura del odómetro anotado.

: debe estar firmado correctamente, con la fecha de venta y la lectura del odómetro anotado. Formulario 130-U (Application for Texas Title and/or Registration): debe estar firmado y mostrar claramente el precio de venta.

Protección Post-Venta

Notificar la transferencia de vehículo : se puede hacer de manera online en el portal de TxDMV o en persona (guarde el comprobante)

: se puede hacer de manera online en el portal de TxDMV o en persona (guarde el comprobante) Llevar un registro detallado : guardar una copia de todos los documentos y anotar la información del comprador (nombre, dirección, teléfono), la fecha de venta y el número de identificación del vehículo (VIN, por sus siglas en inglés)

: guardar una copia de todos los documentos y anotar la información del comprador (nombre, dirección, teléfono), la fecha de venta y el número de identificación del vehículo (VIN, por sus siglas en inglés) Hacer esto con las placas: se puede guardar, transferir o destruir en el caso de que sea necesario

Los concesionarios no están obligados a cambiar la titularidad automáticamente Freepik

La importancia de la inspección vehicular en Texas

La inspección vehicular en Texas es otro requisito anual obligatorio para todos los automóviles, crucial para garantizar la seguridad vial y el cuidado del medio ambiente.

Este proceso, conocido como Vehicle Inspection, verifica que elementos importantes como frenos, luces, neumáticos, sistema de escape y emisiones contaminantes cumplan con los estándares estatales.

Realizar la revisión en estaciones certificadas no solo evita multas por circular con la inspección vencida, sino que también contribuye a identificar posibles fallas mecánicas a tiempo, protegiendo la seguridad del automovilista y la de todos los ciudadanos en la carretera.

Por último, es fundamental presentar el certificado de inspección vigente al realizar la renovación anual del registro.