Russell Crowe reveló la bebida que sacó de su dieta y que fue clave para su pérdida de peso

El reconocido actor neozelandés Russell Crowe se mostró recientemente con un importante cambio tras perder 26 kilogramos al dejar atrás un mal hábito frecuente. En una entrevista, reveló que sacar el alcohol de su dieta fue el paso clave para su transformación física.

Russell Crowe: la bebida que eliminó de su dieta y lo ayudó a perder 25 kilos

Hace unos años, el galardonado actor ganó kilos para filmar una película junto a Ryan Gosling. Al terminar el rodaje, implementó un estricto plan de alimentación para volver a su anterior estado físico, pero durante un episodio del podcast The Joe Rogan Experience reveló que nada fue más efectivo que dejar la bebida.

Russell Crowe perdió 26 kg al sacar la bebida de su dieta Archivo

“Normalizamos tanto el consumo de alcohol como las apuestas, pero nunca nos fijamos en el daño que causan”, expresó en primer lugar. En esa línea, defendió el consumo moderado del alcohol, pero reparó en que en su caso fue necesario abandonarlo para llevar un estilo de vida más saludable.

“Soy un gran defensor de tomarse una copa. Es parte de mi herencia cultural y, como hombre de clase trabajadora, ¡Claro que tengo derecho, Joe! Pero a medida que uno envejece, empieza a darse cuenta de ciertas cosas sobre sus capacidades“, señaló.

A continuación, enfatizó que actualmente “una noche de diversión” es suficiente para él. “Si decido tomar una copa de vino con la cena, será un vino realmente bueno. Ahora intento no tomar copas por tomar, sin más”, remarcó.

De acuerdo con Medline Plus, el alcohol puede causar aumento de peso de diversas maneras. Tiene un alto contenido calórico, y algunas bebidas mezcladas pueden contener la misma cantidad de calorías que una comida, pero sin los nutrientes. Además, beber sin moderación puede afectar a los hábitos alimentarios de las personas. Para evitar ganar peso, los profesionales recomiendan seguir los siguientes consejos:

Consumir la bebida lentamente, dejándola en la mesa entre tragos.

Comer algo antes de beber, lo que ayudará al estómago a absorber el alcohol más lentamente y a tomar mejores decisiones.

No consumir más de una bebida al día en el caso de las mujeres y no más de dos al día en el caso de los hombres.

El método y el tratamiento que Russell Crowe usó para bajar de peso

Al margen de las modificaciones en sus hábitos, Crowe indicó que se apoyó en una plataforma de servicios de salud denominada Ways2Well. Según su sitio web oficial, ayuda a las personas a “tomar el control de su salud, proporcionándoles atención preventiva avanzada que va más allá de los modelos de atención médica tradicionales”.

Russell Crowe utilizó una plataforma que fue clave para su pérdida de peso Imdb

Al respecto, el ganador del premio de la Academia detalló su relación con la empresa. “Probablemente me he conectado con ellos unas cinco veces desde aquella primera vez. El beneficio real que obtuve, creo, porque no entiendo completamente la ciencia, es con estas inyecciones que me han puesto en los hombros y las rodillas. Pero también con estas vías intravenosas”, analizó.

Luego, puntualizó que la plataforma fue esencial para perder peso al contribuir a la recuperación. “Contactar con Ways2Well fue una gran decisión para mí porque me ha aliviado muchas cosas. Me quita mucho dolor, así que puedo ir a entrenar sin tener que sufrir durante dos o tres horas después”, sostuvo.

Cómo Russell Crowe ganó peso para sus últimas películas

Para la filmación de la película “The Nice Guys”, el actor neozelandés tuvo que subir de peso. Durante una entrevista con el programa de radio australiano Fitzy & Wippa, especificó que pesaba 121,6 kilos al momento de la grabación, en agosto de 2015. El propósito fue tener un físico completamente opuesto al de Gosling.

Para la filmación de "The Nice Guys", Russell Crowe ganó peso con cambios claves en su dieta Archivo

Un año más tarde, logró perder más de 20 kilogramos. En diálogo con el podcast, comentó que entonces pesaba 98 kg. La película, estrenada en mayo del 2016 y ambientada en la ciudad de Los Ángeles de la década de 1970, sigue a dos investigadores, muy diferentes entre sí, que se ven unidos por el suicidio de una estrella del porno, según relata Filmaffinity.

La práctica de ganar peso para ciertos papeles en películas no es una técnica solo utilizada por Crowe, sino que varios actores han hecho lo mismo. El medio especializado en críticas de cine IMDb cita los casos de: