Adiós a un templo de la música en California: el escenario que una vez pisó Taylor Swift está en venta por US$7,5 millones

Tras casi tres décadas de recibir a múltiples estrellas de la música country-pop como Taylor Swift y The Chicks, el restaurante y club Buck Owens’ Crystal Palace cerró sus puertas el pasado fin de semana. Ubicado en la ciudad de Bakersfield, California, los dueños decidieron poner en venta la propiedad y esperan que aparezca un comprador que salve su historia.

Cierran un templo de la música en California: adiós al Buck Owens’ Crystal Palace

El restaurante y club de música Crystal Palace, fundado por Buck Owens en la ciudad de Bakersfield, tuvo su último espectáculo el sábado 9 de agosto de 2025. Ese espacio funcionó desde 1996 en una propiedad que está en venta hace 13 meses. “Un clima empresarial desafiante, sumado a los deseos de los miembros de la familia Owens de reducir las responsabilidades, requieren finalmente cerrar las puertas”, explicaron sus dueños.

Buck Owens' Crystal Palace cerró sus puertas y sus dueños buscan vender la propiedad Facebook: BOCrystalPalace

En un comunicado compartido en redes sociales, la familia destacó el importante rol del club en la historia de California y le agradeció a la comunidad: “Estamos extremadamente orgullosos del legado del Crystal Palace. Durante más de 28 años trajimos lo mejor del entretenimiento local y nacional a Bakersfield, servimos excelente comida y organizamos ocasiones especiales para miles de personas y familias”, manifestaron.

Asimismo, explicaron que Buck Owens falleció en 2006, ellos mantuvieron “la excelencia que él esperaba” y que se esforzaron “por llevar a cabo su sueño”.

Buck Owens’ Crystal Palace: de su puesta en venta a su cierre

En un principio, Jim Shaw, director de la Fundación Privada Buck Owens que maneja el local, convenció a los dueños de mantener el Crystal Palace abierto luego de que lanzaran la propiedad al mercado. “Pensé que sería mejor mostrar la operación para venderla”, explicó a SFGATE.

El Crystal Palace recibió a diferentes estrellas de la música country pop como The Chicks, Taylor Swift, Garth Brooks, entre otros Instagram @taylorswift

Sin embargo, la familia no recibió ofertas por el lugar y, luego de 13 meses, decidió esperar un comprador con sus puertas cerradas. “El sábado 9 de agosto fue la última noche. La familia dijo: ‘Haremos lo que queríamos hacer hace un año y lo cerraremos’”, comentó Shaw, que era muy cercano al cantante Buck Owens. Sin ir más lejos, durante más de tres décadas fue tecladista de la banda los Buckaroos.

“Durante los primeros diez años que estuvimos abiertos, los Buckaroos tocaban con Buck todos los viernes y sábados por la noche. Esas noches venían George Jones y Willie Nelson. Aparecían por allí y nos poníamos a improvisar”, recordó.

La propiedad de Buck Owens' Crystal Palace está a la venta por US$7,5 millones Facebook: BOCrystalPalace

Por último, subrayó la popularidad de este templo musical: “Todos querían tocar en el Palace: The Chicks, Taylor Swift y Garth Brooks. Básicamente todos vinieron”.

Esperan que un comprador salve la historia del Crystal Palace

La propiedad, ubicada en 2800 Buck Owens Blvd., está a la venta por 7,5 millones de dólares. Sus dueños quieren que el eventual comprador conserve la esencia del Crystal Palace y lo mantenga en funcionamiento.

“Si conseguimos al comprador ideal y quisiera dejarlo como está, seríamos muy generosos al hacer un trato”, explicó el director de la fundación. Asimismo, afirmó que el cartel de la calle junto al edificio podría incluirse en el trato.

La familia Owens espera que el comprador conserve el lugar y hasta ofrecen que el cartel quede dentro del trato Facebook: BOCrystalPalace

En esa misma línea, la familia Owens expresó: “Esperamos que los nuevos propietarios se presenten para utilizar este hermoso lugar”.