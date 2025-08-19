William Levy reaparece y descarta una posible reconciliación con Elizabeth Gutiérrez: “La lealtad es escasa”

Tras el escándalo que protagonizó William Levy por su arresto en Florida, el famoso reapareció en el pódcast de la presentadora Michelle Galván, en donde habló de su ruptura con Elizabeth Gutiérrez, con quien sostuvo una relación de más de 20 años.

William Levy habla de su última ruptura y de todos sus amores

Durante la entrevista realizada en Dosis, programa conducido por Galván, el cubano abrió su corazón y contó cuáles fueron algunos de los momentos claves en su vida, así como lo que tuvo que hacer para superar lo doloroso del pasado y también las lecciones que aprendió en el camino.

Levy dijo que en este momento de su vida no está enamorado y que sus hijos ocupan la mayor parte de su tiempo. Además, compartió que las experiencias pasadas lo marcaron y le es difícil volver a permitir que alguien nuevo entre en su vida.

“Tendría que elegir a esa persona y sentir que es la adecuada para entrar a mi espacio. He aprendido que, en el mundo, la lealtad es escasa”, dijo el famoso a la presentadora.

Respecto a su separación, el actor de 44 años mencionó que no existe ninguna reconciliación con Gutiérrez, quien también es madre de sus hijos, y dijo estar enfocado en encontrarse a sí mismo, así como trabajar en sentirse en paz y contento.

William Levy confiesa que los amores de su vida son sus dos hijos (Instagram/@willevy)

Cuál es el nuevo proyecto de William Levy

El artista no quiso profundizar en el tema de su ruptura y se limitó a decir que trabaja en sí mismo y en sus proyectos profesionales. La nueva serie protagonizada por Levy se llama Camino a Arcadia y se estrenó el pasado 8 de agosto.

La producción disponible en VIX Premium narra la historia de Pablo, personaje interpretado por el actor cubano, quien debe refugiarse bajo una identidad falsa junto a su hijo en Arcadia, un pueblo ficticio en Tenerife.

En esta serie, dirigida por Jorge Saavedra, Levy comparte pantalla con otros nombres importantes en el mundo del espectáculo, como Michelle Renaud, Paula Echevarría y Alejandro Nones.

William Levy protagoniza Camino a Arcadia, nueva serie de VIX Premium (Instagram/@secuoyastudios)

El famoso también reveló a Galván que grabar esta producción fue similar a presentarse en una obra de teatro, debido a que las locaciones también tenían público y reaccionaban a todo lo que hacía el artista.

Qué pasó entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez

El galán de telenovelas y la actriz se separaron en abril de 2024, pese a ser una de las parejas más estables de la farándula, pues estuvieron juntos durante más de dos décadas. Levy y Gutiérrez tienen dos hijos que tienen en común, Christopher, de 19 años, y Kailey de 15.

Ambos construyeron una mansión juntos en Florida, la cual fue puesta en venta desde julio pasado tras llegar a un acuerdo, aunque fuentes cercanas al actor revelaron que Levy se negaba a ofrecer la propiedad debido a que quería que sus hijos la heredaran.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez estuvieron juntos más de 20 años y tienen dos hijos en común (Facebook/William Levy)

A principios de 2024, los dos artistas protagonizaron una acalorada discusión en esa mansión ubicada en Southwest Ranches, una zona residencial exclusiva en Florida. En aquella oportunidad, las autoridades estadounidenses tuvieron que acudir a la propiedad.

Gutiérrez compartió en una entrevista con Telemundo que el proceso de separación fue “sumamente doloroso”, aunque también dijo “quedarse con los buenos momentos”.

“Me quedo con lo que vivimos en familia, con nuestros dos hijos, ellos son nuestra prioridad“, dijo la artista estadounidense con ascendencia mexicana.