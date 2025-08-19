William Levy reaparece y descarta una posible reconciliación con Elizabeth Gutiérrez: “La lealtad es escasa”
El actor compartió detalles íntimos de su vida en el pódcast de la presentadora Michelle Galván; en qué proyectos está enfocado
- 3 minutos de lectura'
Tras el escándalo que protagonizó William Levy por su arresto en Florida, el famoso reapareció en el pódcast de la presentadora Michelle Galván, en donde habló de su ruptura con Elizabeth Gutiérrez, con quien sostuvo una relación de más de 20 años.
William Levy habla de su última ruptura y de todos sus amores
Durante la entrevista realizada en Dosis, programa conducido por Galván, el cubano abrió su corazón y contó cuáles fueron algunos de los momentos claves en su vida, así como lo que tuvo que hacer para superar lo doloroso del pasado y también las lecciones que aprendió en el camino.
Levy dijo que en este momento de su vida no está enamorado y que sus hijos ocupan la mayor parte de su tiempo. Además, compartió que las experiencias pasadas lo marcaron y le es difícil volver a permitir que alguien nuevo entre en su vida.
“Tendría que elegir a esa persona y sentir que es la adecuada para entrar a mi espacio. He aprendido que, en el mundo, la lealtad es escasa”, dijo el famoso a la presentadora.
Respecto a su separación, el actor de 44 años mencionó que no existe ninguna reconciliación con Gutiérrez, quien también es madre de sus hijos, y dijo estar enfocado en encontrarse a sí mismo, así como trabajar en sentirse en paz y contento.
Cuál es el nuevo proyecto de William Levy
El artista no quiso profundizar en el tema de su ruptura y se limitó a decir que trabaja en sí mismo y en sus proyectos profesionales. La nueva serie protagonizada por Levy se llama Camino a Arcadia y se estrenó el pasado 8 de agosto.
La producción disponible en VIX Premium narra la historia de Pablo, personaje interpretado por el actor cubano, quien debe refugiarse bajo una identidad falsa junto a su hijo en Arcadia, un pueblo ficticio en Tenerife.
En esta serie, dirigida por Jorge Saavedra, Levy comparte pantalla con otros nombres importantes en el mundo del espectáculo, como Michelle Renaud, Paula Echevarría y Alejandro Nones.
El famoso también reveló a Galván que grabar esta producción fue similar a presentarse en una obra de teatro, debido a que las locaciones también tenían público y reaccionaban a todo lo que hacía el artista.
Qué pasó entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez
El galán de telenovelas y la actriz se separaron en abril de 2024, pese a ser una de las parejas más estables de la farándula, pues estuvieron juntos durante más de dos décadas. Levy y Gutiérrez tienen dos hijos que tienen en común, Christopher, de 19 años, y Kailey de 15.
Ambos construyeron una mansión juntos en Florida, la cual fue puesta en venta desde julio pasado tras llegar a un acuerdo, aunque fuentes cercanas al actor revelaron que Levy se negaba a ofrecer la propiedad debido a que quería que sus hijos la heredaran.
A principios de 2024, los dos artistas protagonizaron una acalorada discusión en esa mansión ubicada en Southwest Ranches, una zona residencial exclusiva en Florida. En aquella oportunidad, las autoridades estadounidenses tuvieron que acudir a la propiedad.
Gutiérrez compartió en una entrevista con Telemundo que el proceso de separación fue “sumamente doloroso”, aunque también dijo “quedarse con los buenos momentos”.
“Me quedo con lo que vivimos en familia, con nuestros dos hijos, ellos son nuestra prioridad“, dijo la artista estadounidense con ascendencia mexicana.
Otras noticias de Agenda EEUU
Campeón. El futuro de Luis Díaz en el Bayern Munich y el guiño de Harry Kane tras la llegada del colombiano al club
Laura Bozzo cuenta todo en un documental sobre su vida. Su ascenso en Perú y el día que decidió convertirse en migrante
“Project Portero”. México desacredita el anuncio de la DEA sobre un proyecto fronterizo con EE.UU.
- 1
El durísimo comentario de Moria Casán sobre Guillermo Francella tras las polémicas con Homo argentum
- 2
Cinco pitbulls atacaron a un reconocido neurocirujano en Mendoza mientras corría
- 3
Agostina Hein se consagró campeona mundial juvenil en los 400 metros combinados
- 4
Fuerte cruce entre Sergio “Tronco” Figliuolo y Myriam Bregman por un sketch en Neura sobre Nicolás del Caño