Cómo ver en vivo el Desfile de las Rosas 2026: el popular evento de California del 1° de enero

Con una herencia que supera el siglo de existencia, el Desfile de las Rosas se prepara para su edición de 2026 en Pasadena. Este despliegue de arte floral, música y tradición ecuestre se consolida como un referente cultural que convoca anualmente a miles de visitantes nacionales y extranjeros. Este año, los residentes de California podrán seguir el evento en vivo a través de varias opciones.

Dónde ver en vivo el Desfile de las Rosas en Pasadena, California

Por primera vez, Telemundo transmitirá en vivo y de costa a costa el Desfile de las Rosas, el cual se realizará el jueves 1º de enero a partir de las 11.00 hs (tiempo del Este), 10.00 hs (tiempo del Centro) y 8.00 hs (tiempo del Pacífico), destacó NBC.

Este año, habrá carrozas nuevas en el Desfile de las Rosas en Pasadena, California (AP Foto/Michael Owen Baker, archivo)

Con la conducción estelar de Penélope Menchaca y Carlos Calderón, la audiencia podrá disfrutar de la llegada del 2026 a través de este emblemático desfile. Un evento lleno de vida, música y las famosas carrozas florales que convierten a Pasadena en el epicentro de la alegría de Año Nuevo.

Artistas que participarán en el desfile

La música será la gran protagonista del cierre del Desfile de las Rosas 2026. El broche de oro de esta edición estará a cargo de la banda nominada al Grammy y multiplatino Capital Cities, junto a DEK of Hearts, la ganadora de The Voice, indicó Pasadena.

El desfile culminará cuando Capital Cities interprete su himno mundial Safe And Sound, éxito que lidera listas en 18 países. En un despliegue de nostalgia y modernidad, 24 bailarines recorrerán diversos estilos, desde el flapper hasta el hip-hop, rodeados de autos clásicos, confeti y una lluvia de color.

El Desfile de las Rosas se podrá seguir por las plataformas y redes sociales de Telemundo (Archivo) Foto Facebook Sharp Seating Company

Carrozas que se presentarán en el Desfile de las Rosas

El Desfile de las Rosas 2026 contará con carrozas espectaculares y temáticas. Una de las más populares es la carroza de Visita Mississippi que rinde homenaje a su creador, Jim Henson, con la famosa rana tocando el banjo. Bajo el nombre “Donde Florece la Creatividad”, el diseño integra literatura, cine y arte para mostrar el alma creativa del estado, consignó Pasadena Star News.

Star Trek también tendrá una carroza en el Desfile de las Rosas de 2026. Bajo el nombre “Espacio para todos” esta carroza monta un diseño de John Ramirez, y recrea el puente de mando, diversos planetas y las famosas rocas Vasquez Rocks, un escenario icónico de la serie, destacó Telemundo.

Otras de las carrozas que se podrán encontrar, según Pasadena Star News son:

Todos a bordo – Ciudad de Burbank

– Ciudad de Burbank Jungle Jumpstart – Universidades Cal Poly

– Universidades Cal Poly Felices juntos – Kiwanis

– Kiwanis Goin’ Nutz – La Cañada Flintridge

– La Cañada Flintridge Cree en San Francisco – Asociación de Viajes de San Francisco

– Asociación de Viajes de San Francisco Desayuno de panqueques – Asociación de carrozas de rosas de la Sierra Madre

– Asociación de carrozas de rosas de la Sierra Madre Compartiendo habilidades para el éxito – The UPS Store

– The UPS Store Tú haces flotar nuestro barco – Trader Joe’s

La carroza de Star Trek fue diseñada por el artista John Ramírez (Instagram/@startrek)

La historia del Desfile de las Rosas en California

Lo que hoy se conoce como el Desfile de las Rosas nació en 1890 con un propósito muy particular: presumir el envidiable sol de California frente al gélido invierno del resto del país. Los fundadores del Valley Hunt Club decidieron demostrar que en Pasadena las flores brotaban incluso el 1 de enero, destacó Hispanos Press.

Aquella primera procesión, que apenas reunió a dos mil personas entre caballos y bicicletas, fue el inicio de una tradición centenaria que hoy cautiva a millones de espectadores a nivel global. El evento creció tanto que en 1895 se fundó la Tournament of Roses Association para su organización oficial.

Sus estrictas reglas exigen que cada carroza esté cubierta totalmente por elementos naturales como flores, semillas y cortezas, para las cuales se utiliza más de 100 mil flores por unidad. Además de la innovación floral, el desfile destaca por su diversidad ecuestre, que incluye desde charros mexicanos hasta cowboys del viejo Oeste.