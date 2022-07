Festejó su cumpleaños de 9, no fue ningún invitado, pero su familia tuvo una actitud que nunca olvidará

Una niña de 9 años vivió el peor día de su vida luego de que nadie asistiera a su fiesta de cumpleaños. Se sabe que para los niños tener una celebración junto a sus amigos y sus seres queridos es una de las cosas más importantes, pero al parecer a los invitados de esta pequeña no les importó y decidieron no asistir. ¿La razón? Ella y su mamá eran nuevas en una ciudad, por lo que no conocían a nadie y eso se vio reflejado en un festejo que prepararon con mucho amor.

Blanca García es una mujer que se dedica a hacer contenido en TikTok y su video con más vistas es el que expone el mal momento que vivió la niña. Ella y su pequeña se mudaron al municipio de Pachuca, en México, en donde no conocían a nadie, pero eso no fue una limitante y aún así decidieron hacer una gran fiesta.

La tristeza de una niña al ver que nadie asistió a su fiesta de cumpleaños

Alquilaron un lugar infantil para después adornarlo con temática del personaje Baby Yoda. Pusieron bebidas y comidas de todo tipo para los invitados, pero todo habría quedado intacto ante la inasistencia de las personas. En el video, se observa cómo la niña se siente feliz al ver la decoración, pero después corre a abrazar a su mamá como signo de tristeza porque nadie acudió a acompañarla a celebrar un año más de vida.

La grabación ya acumula más de ocho millones de reproducciones y, como consecuencia, miles de comentarios de los tiktokeros: la mayoría lamentó la situación y algunos le ofrecieron a la mujer asistir a la siguiente celebración de su hija, pero hubo otros que le reprocharon a Blanca por haber expuesto a la niña de esa manera y por haberle organizado una fiesta cuando todavía no conocían a nadie en su nueva ciudad.

“Pero cómo se les ocurre hacer una fiesta si aún no conocen a nadie”, fue uno de los comentarios más destacados y que fue respaldado por algunos usuarios de la red social. Aunque realmente la mayoría de las personas se compadeció del sentir de la niña e incluso otros le dijeron que la temática de Baby Yoda estaba increíble.

Su familia, la salvación

Luego de que el clip de la fiesta fallida se volviera viral, hubo una persona que le preguntó a la mujer si tampoco su familia había acudido al cumpleaños de la niña y eso dio pie a un video que liberó todas las tensiones. García publicó otra grabación en la que asegura que las tías y una prima de su hija se dieron el tiempo de asistir y eso ayudó mucho en el estado de ánimo de la pequeña.

Nadie asistió a su fiesta de cumpleaños, pero su familia llegó al rescate

Una de sus tías viajó desde otra ciudad para estar con ella, otra llegó de imprevisto, y una prima también tomó un transporte de larga distancia con el único objetivo de estar junto a la cumpleañera. “Mi familia siempre está al rescate”, fue la descripción con la que la tiktoker publicó este nuevo video. En esta grabación, la niña parece haber disfrutado su fiesta, aún con todos los inconvenientes.