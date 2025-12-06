Ficha de la final de la MLS entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps

El Inter Miami venció 3-1 al Vancouver Whitecaps este sábado en la final de la liga de fútbol norteamericana (MLS) celebrada en Fort Lauderdale, afueras de Miami (Estados Unidos). La ficha técnica del juego es la siguiente:

Final de la MLS:

Inter Miami - Vancouver Whitecaps 3 - 1 (1-0 al descanso)

Estadio: Chase Stadium (Fort Lauderdale, Florida)

Entrada: 21.500 espectadores

Árbitro: Drew Fischer (CAN)

Goles:

Inter Miami: Édier Ocampo en propia puerta (minuto 8), Rodrigo De Paul (71), Tadeo Allende (90+6).

Vancouver Whitecaps: Ali Ahmed (60)

Amonestaciones:

Inter Miami: Baltasar Rodríguez (13), Maximiliano Falcón (48), Rodrigo De Paul (86), Rocco Ríos Novo (90+8)

Vancouver Whitecaps: Brian White (17), Édier Ocampo (45), Andrés Cubas (74), Mathías Laborda (86), Sebastian Berhalter (90+4)

Alineaciones:

Inter Miami: Rocco Ríos Novo - Ian Fray, Maximiliano Falcón (Ian Fray, 90+1), Noah Allen, Jordi Alba - Sergio Busquets, Rodrigo De Paul, Baltasar Rodríguez (Telasco Segovia, 56) - Tadeo Allende, Lionel Messi y Mateo Silvetti (Yannick Bright, 78). DT: Javier Mascherano.

Vancouver Whitecaps: Yohei Takaoka - Édier Ocampo, Tristan Blackmon, Ralph Priso (Joedrick Pupe, 68), Mathías Laborda - Sebastian Berhalter, Andrés Cubas (Kenji Cabrera, 82), Emmanuel Sabbi (Jayden Nelson, 90+1), Ali Ahmed (Ryan Gauld, 68) - Thomas Müller y Brian White. DT: Jesper Sorensen.

