Filtran posible playera que usará la selección de EE.UU. en el Mundial 2026

Un reconocido sitio web de filtraciones reveló el supuesto diseño que usará la Selección de Estados Unidos durante su papel como coanfitrión de la Copa del Mundo 2026. Aunque el modelo que circula en las redes no ha sido confirmado, está inspirado en el icónico Waldo que los fans han pedido a Nike traer de regreso durante más de una década.

La posible playera de EE.UU. en el Mundial 2026

Las selecciones estadounidenses masculina y femenina utilizarán una playera similar a la Waldo de 2012, con colores inspirados en la bandera norteamericana, de acuerdo con Footy Headlines.

El nuevo diseño filtrado de la camiseta de Selección de EE.UU. recuerda al icónico modelo Waldo usado en 2012-2013 (footyheadlines.com)

El jersey filtrado correspondería al uniforme oficial local de Nike US Soccer para el 2026, con un diseño que retoma las clásicas barras del estandarte de EE.UU., aunque en esta ocasión son onduladas y abarcan todo el espacio.

También existirían algunos cambios en la paleta de colores, ya que el rojo granate es más oscuro y el rojo primario más brillante, lo que crea un contraste y una sensación de movimiento.

Por otra parte, el blanco no es puro y le da un toque que recuerda a los uniformes clásicos de la Selección Nacional Masculina de Estados Unidos (USMNT, por sus siglas en inglés), mientras que el azul marino se hace presente en los puños de las mangas y en el cuello.

El supuesto nuevo modelo de jersey que usará EE.UU. en el Mundial 2026 tiene líneas rojas y blanquecinas onduladas, además de detalles azules en cuello y mangas (footyheadlines.com)

La camiseta igual incluye el logo de la USMNT y de Nike y su venta estaría disponible a principios del presente año, según las filtraciones.

Waldo, la camiseta más icónica de la selección de EE.UU.

Tras la filtración del presunto nuevo jersey de la selección norteamericana, muchos fanáticos reaccionaron emocionados por el regreso de Waldo, de acuerdo con USA Today.

El diseño Waldo fue usado por la USMNT en la Copa Oro 2013, cuando se coronó campeón (thefootballboutique.com)

Esto debido a que muchos consideran que el diseño lanzado por primera vez en 2012 es uno de los más distintivos de Estados Unidos y había sido pedido por los hinchas a gritos durante varios años.

Originalmente, el patrón de rayas del llamado Waldo era de líneas horizontales rectas rojas y blancas, con colores azules en el cuello y en el logo de Nike.

“Quizás uno de los uniformes más emblemáticos de la selección estadounidense de fútbol, ​​la camiseta “Waldo” se usó durante la Copa de Oro de 2013, donde Estados Unidos se coronó campeón”, menciona un vendedor en The Football Boutique.

Waldo es un personaje popular en Estados Unidos que llegó en la década de los 90 (Where Is Waldo?)

El uniforme recibió ese apodo por el personaje de Where Is Waldo? (¿Dónde está Waldo?), personaje que porta siempre una camiseta con rayas rojas y blancas y que se habría convertido en todo un ícono pop de los 90 en Estados Unidos, según CBC.

Cuándo y dónde se celebrará la Copa Mundial 2026

Este 2026, por primera vez, la Copa del Mundo de la FIFA se disputará en tres países coanfitriones, que son Canadá, Estados Unidos y México, y con 48 selecciones participantes.

El partido inaugural tendrá lugar el jueves 11 de junio en el mítico Estadio Azteca, en la Ciudad de México, y la gran final está fechada para el domingo 19 de julio en la sede Nueva York/Nueva Jersey, de acuerdo con la federación.

Estados Unidos será uno de los coanfitriones de la Copa del Mundo 2026 (ARCHIVO-Facebook/FIFA World Cup)

Las ciudades que serán anfitrionas en EE.UU. son: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, Área de la Bahía de San Francisco y Seattle.

En Canadá, los partidos de la Copa del Mundo 2026 se jugarán en Toronto y Vancouver, y en México en los estadios de Monterrey, Guadalajara y la capital del país.

En total son 16 las ciudades que recibirán a las selecciones mundialistas clasificadas, que hasta el momento son: