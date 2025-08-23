Fin al papel el 30 de septiembre: qué hacer si no tengo una cuenta bancaria de depósito directo

Los cheques tienen los días contados. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (USDT, por sus siglas en inglés) confirmó que, a partir del 30 de septiembre de 2025, dejará de usarlos para la mayoría de los pagos federales, que pasarán abonarse únicamente de modo electrónico. Así, quienes todavía reciben sus beneficios en papel, tendrán que inscribirse en la modalidad de depósito directo o solicitar una tarjeta para acceder a los fondos. ¿Qué hacer si no se tiene una cuenta bancaria?

Adiós a los cheques para pagos federales

A través de un comunicado oficial, el Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció que el gobierno de Donald Trump “dejará de emitir cheques en papel para la mayoría de los pagos federales el 30 de septiembre de 2025″. Por este motivo, llamó a quienes todavía perciben sus beneficios, de este modo a suscribir a un “método de pago electrónico”.

Quienes reciben sus pagos en cheques tradicionales, tendrán que adherir a métodos de pago electrónicos

La medida busca acelerar la transición a medios de pagos digitales. “Reducir los cheques en papel ha sido un objetivo bipartidista de larga data que nuestra administración finalmente está implementando", explicó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Al mismo tiempo, el funcionario señaló que esta nueva modalidad "ayudará a reducir el fraude y el robo" y también “eliminará los retrasos que impiden que los estadounidenses trabajadores reciban sus pagos vitales”.

El fin de los cheques: cómo inscribirse en el depósito directo

En su comunicado, el Tesoro remarcó que la mayoría de los ciudadanos ya se encuentran incorporados en el sistema electrónico, por lo que no necesitan hacer ningún trámite adicional. El cambio solo afectará a quienes aún reciben sus beneficios mediante cheques de papel, como jubilados, veteranos o beneficiarios de distintos programas federales.

No más cheques, los pagos ahora serán electrónicos Shutterstock

Para quienes deban adaptarse al nuevo sistema, el Tesoro explicó cuáles son las vías disponibles para inscribirse en el depósito directo:

Llamar a la agencia federal que paga los beneficios y seguir las instrucciones para la inscripción en depósito directo. El listado con la información de contacto de las agencias pagadoras se puede consultar aquí.

que paga los beneficios y seguir las instrucciones para la inscripción en depósito directo. El listado con la información de contacto de las agencias pagadoras se puede consultar aquí. Ingresar al sitio GoDirect.gov y completar el formulario en línea.

y completar el formulario en línea. Contactar al Centro de Soluciones de Pago Electrónico al 800-967-6857, disponible de lunes a viernes, de 9 a 19 h (hora del este).

El Tesoro aclaró que este proceso no implica costos y que se realiza en pocos pasos. El objetivo es garantizar que cada beneficiario reciba sus fondos sin interrupciones a partir de octubre de 2025.

¿Qué pasa si no tengo cuenta bancaria?

El organismo también aclaró qué hacer en caso de no tener una cuenta bancaria donde recibir los pagos. Para ellos, el Tesoro sugirió varias opciones.

Primero, recomendó utilizar recursos oficiales para abrir una cuenta en instituciones seguras: la FDIC GetBanked y MyCreditUnion.gov ofrecen guías paso a paso para comenzar. Allí se detallan bancos y cooperativas que permiten la apertura de cuentas con bajos requisitos y sin necesidad de historial crediticio previo.

Por otra parte, el Tesoro señaló que existe la alternativa de solicitar una tarjeta de débito Direct Express. Se trata de un producto respaldado por el propio Tesoro que acredita de manera mensual y automática los pagos de beneficios. Para obtenerla, hay que llamar al Centro de Soluciones de Pagos Electrónicos al 800-967-6857 o comunicarse con la agencia que procesa el beneficio.

Los jubilados que reciben su cheque de seguridad social en papel tendrán que adherir a los medios de pago electrónicos Freepik

Quiénes deben realizar el trámite antes del 30 de septiembre

El Tesoro aclaró que las personas que ya reciben sus pagos por vía electrónica no deben hacer ningún trámite. Solamente deben realizar el cambio de modalidad quienes:

Personas que cobran Seguridad Social, programas para veteranos o cualquier otro beneficio federal que todavía reciban cheques físicos.

En todos los casos, la fecha límite es inamovible: 30 de septiembre de 2025. Desde el día siguiente, los cheques dejarán de circular y todo pago pasará al sistema digital o a la tarjeta Direct Express.