A cuánto bajarán las temperaturas en Florida ante la ola de frío que atraviesa EE.UU.
Las temperaturas volverán gradualmente a valores casi normales para el fin de semana; hay un aviso de viento intenso para zonas costeras
- 3 minutos de lectura'
A una semana de Navidad, Florida se enfrenta a una nueva ola de frío. En promedio, las temperaturas oscilaron entre los 39.2 °F (4°C) y los 50 °F (10°C) esta mañana y las máximas alcanzaron los 59°F (15 °C) en la tarde. Se espera que la temperatura suba este martes 16 de diciembre.
Cómo estará el clima en Florida
El Servicio Meteorológico Nacional Móvil (NWS, por sus siglas en inglés) presentó a primera hora del 15 de diciembre un aviso de frío por la presencia de vientos fríos de 12 grados en el interior y de 15 grados en la costa del Estado del Sol.
“Un aviso de frío continúa vigente para toda la zona hasta las 9 hs del lunes. Se esperan temperaturas de sensación térmica de entre 10 y 15 grados al norte de la I-10, y de entre 12 y 18 grados al sur de la I-10”, dijo el organismo.
En Tallahassee se mantuvo un aviso de frío hasta las 10 hs (hora local) y en el Panhandle de Florida, la sensación térmica fue de 68°F (20°C) para este 15 de diciembre, y entre 77°F (25°C) y 95°F (35°C) en la costa y el este del estado, Big Bend.
“Las temperaturas oscilan los 77 y 95 °F en la costa y el este de Florida, Big Bend. ¡Abríguese bien esta mañana en la parada del autobús y en su viaje matutino!“, informó el NWS de Tallahassee.
Cómo estarán las temperaturas en Orlando para los próximos días
En Orlando, las temperaturas rondaron los 64.9°F (18.3°C) este lunes. A partir del martes 16 de diciembre, se espera un aumento, con máximas entre los 72°F (22.2°C) y 79°F (26.1°C).
Para el fin de semana del 20 de diciembre, las temperaturas máximas volverán a rondar los 70°F (21.1°C) y los 80°F (26.6°C). Es posible que haya algunas lluvias aisladas el jueves, con una nubosidad de hasta el 70%.
El pronóstico en el resto de Florida
- Port St. Lucie: hasta las 9 hs (hora del este) del lunes 15 de diciembre hubo vientos del norte-noreste de 15 a 25 mph con ráfagas de hasta 35 mph.
- West Palm Beach: aviso de viento hasta las 19 hs del 15 de diciembre alrededor de 20 mph, con ráfagas de hasta 35 mph.
- Fort Myers: se esperan temperaturas más frías y condiciones marinas peligrosas hasta el lunes por la tarde.
¿Puede nevar en Florida?
De acuerdo con Weather Spark, que tomó como referencia a ciudades representativas como Miami, Jacksonville y Tampa, no existen registros que indiquen probabilidad de nieve en esas ciudades durante el invierno.
Sin embargo, los pronósticos de The Old Farmer’s Almanac aseguran que Florida y la región sureste de EE.UU. tendrán que prepararse para temperaturas más bajas de lo común en esta temporada.
En gran parte se debe al debilitamiento de La Niña y a un posible desplazamiento del vórtice polar. Este fenómeno podría enviar aire ártico hacia el sur y generar descensos drásticos en la temperatura.
Otras noticias de Agenda EEUU
¿Boxing Day en USA? Es latino y revela la fecha exacta para aprovechar descuentos en Victoria’s Secret en fin de año
Primer ahorro. ¿Cuándo podrán usar los US$1000 de la “Cuenta Trump” los recién nacidos elegibles para el beneficio?
En Texas. Malas noticias para Trump y Abbott: el nuevo mapa electoral y el voto latino podría castigarlos
- 1
Murió en un crucero tras un enfrentamiento con la tripulación: antes le sirvieron 33 tragos
- 2
“El dolor me inunda”. La cuidadora de la orca de Mundo Marino llora su muerte y se defiende de las críticas
- 3
“El sacrificio de una vida”: un productor denunció el faltante de más de 100 vacunos valuados en $145 millones
- 4
Lucas Batistuta, tricampeón en la Liga de Reconquista como DT: la lección de vida de su papá y la promesa que ahora le debe cumplir