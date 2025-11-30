EAD vencido en Orlando: la ley del Uscis que explica qué le pasa a los inmigrantes con esta condición

Los empleadores estadounidenses en Orlando, Florida, y otras ciudades deben asegurarse de que todos sus trabajadores, estén aprobados para laborar en el país. El Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) sirve como prueba del permiso, pero qué pasa cuando está vencido.

Permiso de trabajo: la actualización de Uscis sobre la vigencia de los EAD

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración ( Uscis , por sus siglas en inglés) anunció hace unas semanas una norma que pone fin a la extensión automática los EAD para renovación .

Algunos extranjeros que están en Estados Unidos pueden utilizar el Formulario I-765 para solicitar un documento que los autoriza a trabajar Freepik - Freepik

A partir del 30 de octubre de 2025, quienes soliciten la renovación del documento ya no recibirán una prórroga automática.

Aunque existen excepciones, como las otorgadas por ley o mediante un aviso del Registro Federal para la documentación laboral relacionada con el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

Anteriormente, al presentar la solicitud para renovar, el migrante podía ser elegible para una extensión automática hasta 540 días desde la fecha de vencimiento impresa en la tarjeta, mientras el proceso estaba pendiente.

Consecuencias de trabajar con un EAD vencido en Orlando

De acuerdo con Jesús Reyes, un abogado de inmigración, esta nueva política podría generar interrupciones laborales para muchos inmigrantes cuyos permisos estén por vencer.

“Si su EAD expira y Uscis aún no aprueba su renovación, no podrá continuar trabajando hasta recibir la nueva tarjeta".

Por su parte, el despacho de abogados HAWM Law PLLC, con servicio en Orlando, Florida, explica que “trabajar con un permiso vencido se considera empleo no autorizado y puede tener graves consecuencias”, entre ellas:

Pérdida de empleo : la ley exige a los empleadores que despidan a los empleados que no puedan presentar prueba de autorización para trabajar.

El EAD es un permiso se les da a algunos extranjeros para que puedan trabajar en EE.UU. de forma temporal Freepik/Uscis

Al respecto de las consecuencias, el Uscis precisa que un solicitante de ajuste de estatus, por el que se obtiene la green card, no podrá ser elegible si continúa o acepta un empleo no autorizado antes de presentar la solicitud, o si ha trabajado en algún momento sin autorización, ya sea antes o después de haber presentado dicha petición.

El tiempo para tramitar la renovación del EAD, según Uscis

Un permiso de trabajo en Estados Unidos tiene una duración de uno o dos años, según el beneficio migratorio, la fecha de vigencia se encuentra detallada en el mismo documento.

El Uscis explica que para renovar un Documento de Autorización de Empleo es necesario presentar el Formulario I-765 dentro de los seis meses anteriores a la fecha de vencimiento de la tarjeta actual, pero no más de 180 días antes de la expiración.

La categoría de elegibilidad está en el EAD; la fecha de vencimiento aparece a la derecha de "Card Expires" Uscis

Asimismo, que el proceso de renovación del EAD se debe iniciar al menos 90 días antes del vencimiento del documento.

Esto es para que se tenga más probabilidad de recibir el nuevo permiso de trabajo a tiempo.

De acuerdo con el abogado Jesús Reyes, el permiso de trabajo vencido puede ser una situación estresante, especialmente para los inmigrantes que dependen del empleo para su estabilidad financiera y para mantener su estatus legal en EE.UU., por lo que es fundamental tomar las medidas necesarias para renovarlo.