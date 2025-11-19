Quién es el candidato cubano que lideró el Uscis y al que Donald Trump apoya para la alcaldía de Miami

La contienda por la alcaldía de Miami ingresó en una fase decisiva, ante la inminente realización de la segunda vuelta de las elecciones el próximo 9 de diciembre. En este contexto, el presidente Donald Trump manifestó su respaldo al cubano Emilio González, un funcionario con larga experiencia en la gestión pública local, estatal y federal.

El respaldo de Trump a Emilio González: cómo podría impactar en las elecciones de Miami

Trump publicó su apoyo en Truth Social y destacó que para él era “un gran honor” acompañar la candidatura de González, a quien definió como un servidor público con un recorrido extenso en distintos niveles de gobierno.

El presidente Donald Trump publicó su apoyo a Emilio T. González en Truth Social, en donde destacó su extenso recorrido como servidor público y su labor previa como responsable del Aeropuerto Internacional de Miami y administrador de la ciudad truthsocial.com/@realDonaldTrump

El mandatario republicano subrayó que el aspirante dedicó su vida a la comunidad a través de su labor como empresario, líder cívico, responsable del Aeropuerto Internacional de Miami y administrador de la ciudad.

Asimismo, remarcó que este “valiente veterano del Ejército” tiene como objetivo “impulsar la economía, reducir impuestos y regulaciones, mantener segura la frontera, combatir la delincuencia migratoria y defender la Segunda Enmienda”.

“Emilio T. González cuenta con mi apoyo total e incondicional. ¡Salgan a votar por Emilio, nunca los defraudará!“, concluyó.

El rol de Trump en las elecciones de Miami

Trump no es un observador neutral en Miami, según indicaron desde El Nuevo Herald. Además de su intención de construir allí su biblioteca presidencial, mantiene vínculos cercanos con la ciudad y cuenta con un sólido respaldo en el condado. En 2024, se convirtió en el primer candidato republicano a la Casa Blanca en triunfar en Miami-Dade desde 1988, lo que evidencia su influencia en esa área.

La elección de alcalde, pese a no ser partidista en términos formales, se convirtió así en una suerte de ensayo del clima electoral local, con Higgins representando al sector progresista y González al bloque conservador.

Quién es Emilio González, el candidato que apoya Trump para la alcaldía de Miami

Emilio T. González, de 68 años, nació en La Habana y pasó su infancia en Tampa antes de radicarse en Miami. Su trayectoria incluye más de dos décadas como militar, donde alcanzó el rango de coronel, y luego un conjunto de altos cargos en organismos clave del país norteamericano.

El candidato Emilio T. González, de 68 años y nacido en La Habana, cuenta con una trayectoria de más de dos décadas como militar, además de haber ocupado el cargo de Uscis durante la presidencia de George W. Bush X @emiliotgonzalez

Según precisó Florida Politics, se presentó en esta carrera como el candidato más experimentado. Después de cumplir 26 años en el Ejército de Estados Unidos, se desempeñó como Director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) en el Departamento de Seguridad Nacional durante la presidencia de George W. Bush.

Ese rol lo colocó en el corazón de las políticas migratorias en un período marcado por la reconfiguración de estructuras federales después de los atentados del 11 de septiembre.

A nivel local asumió tareas de gran magnitud. Fue Director de Aviación y director ejecutivo del Aeropuerto Internacional de Miami entre 2013 y 2017, una de las terminales aéreas más transitadas del país norteamericano.

Posteriormente, el entonces alcalde Francis Suárez lo nombró administrador municipal. En ese cargo permaneció dos años, tiempo en el que protagonizó tensiones con una parte del Concejo. Tras acusaciones que lo vinculaban con supuestas irregularidades administrativas, González sostuvo su inocencia y más tarde fue exonerado por la Comisión de Ética y Confianza Pública del condado.

Cuándo será la segunda vuelta de las elecciones de Miami

La elección del 4 de noviembre dejó a Eileen Higgins en el primer lugar con el 36% de los votos, mientras que González obtuvo cerca del 19%, cifras que lo habilitaron a disputar la segunda vuelta del 9 de diciembre.

La comisionada Eileen Higgins se posicionó como favorita con el 36% de los votos, seguida por el ex administrador municipal Emilio T. González con el 19% Fotomontaje: X de González y Facebook de Higgins

En total participaron más de una decena de candidatos, lo que dispersó el voto y forzó el balotaje. Solo los dos postulantes más votados superaron el umbral necesario para avanzar a la siguiente instancia.