Qué pasará en Florida y el resto de EE.UU. tras la entrada de una bomba ciclónica que traerá fuertes nevadas

Florida inicia diciembre con el cierre de la temporada de huracanes 2025. Pese a que se prevé temperaturas que rocen los 69,8°C (21°C) y 59°F (15°C), una bomba ciclónica podría provocar tormentas severas en varios condados del Estado del Sol como Pensacola y Tallahassee.

¿Va a nevar en Florida?

Florida contará con temperaturas cálidas en la primera semana de diciembre, por lo que no se pronostican nevadas en el estado hasta el momento. El lunes por la mañana, las temperaturas comenzaron en torno a los 69.8°F (21°C) en la costa y 59°F (15°C) en el interior, según consignó CBS News.

En Florida se prevén temperaturas cálidas para la primera semana de diciembre Freepik

El 2 de diciembre, el equipo meteorológico de CBS News NEXT advirtió sobre la presencia de un aire más cálido, con máximas previstas de alrededor de 80,6 °F (27°C) en Miami. Posterior a ello, llegará un frente frío que bajará levemente las temperaturas con máximas de 80°F (26°C).

La llegada de las lluvias en el Estado del Sol

En la noche del 1° de diciembre comienzan las lluvias severas en diferentes localidades de Florida. Algunas de estas son:

Pensacola, Panhandle occidental: se prevé produzcan tormentas aisladas fuertes a severas en las zonas costeras del Panhandle occidental de Florida desde esta noche hasta la madrugada del martes.

se prevé produzcan de Florida desde esta noche hasta la madrugada del martes. Tallahassee, Panhandle central: se esperan lluvias beneficiosas de 2,5 a 5 cm desde la noche del lunes hasta el martes 2 de diciembre, según el Servicio Meteorológico Nacional de Tallahassee.

se esperan lluvias beneficiosas de 2,5 a 5 cm desde la noche del lunes hasta el martes 2 de diciembre, según el Servicio Meteorológico Nacional de Tallahassee. Jacksonville, Norte de Florida: es posible que se produzcan lluvias pasajeras el lunes por la tarde y tormentas eléctricas aisladas el martes por la tarde, según consignó el Servicio Meteorológico Nacional de Jacksonville.

es posible que se produzcan lluvias pasajeras el lunes por la tarde y tormentas eléctricas aisladas el martes por la tarde, según consignó el Servicio Meteorológico Nacional de Jacksonville. West Palm Beach a Naples, sur de Florida: se esperan lluvias dispersas y tormentas eléctricas aisladas hasta el martes antes de que regresen condiciones más secas a mitad de semana, según el Servicio Meteorológico Nacional de Miami.

Una bomba ciclónica en Estados Unidos

El último informe del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) estipuló que las temperaturas frías se mantendrán en gran parte del este y centro del país. Asimismo, se espera la primera tormenta invernal de la temporada para Nueva Inglaterra y el interior del Atlántico Medio con fuertes nevadas y tormentas de gran impacto.

Este sistema trajo consigo nevadas persistentes que continuarán en partes de los Grandes Lagos y el interior del noreste de Estados Unidos. El tráfico se verá afectado por la nieve en esta última zona, en las que se encuentran Pittsburgh, Albany y Buffalo.

Podría nevar en la ciudad de Nueva York el 2 de diciembre

La ciudad de Nueva York, Filadelfia, Boston y Washington podrían ver nieve al comienzo del martes 2 de diciembre, pero es probable que los copos se conviertan en lluvia antes de que la nieve se acumule.

En zonas como Chicago, se prevé una ligera nevada a primera hora de la tarde del 1° de diciembre. Con esta nevada, se esperan entre 2,5 y 5 cm de adicionales de acumulación en la mayor parte del área, por lo que se pronostican “condiciones peligrosas” para los desplazamientos diarios en la tarde y noche.